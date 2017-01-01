TBMM, HSK’nın 7 yeni üyesini belirledi

Referandumun ardından yeni adıyla Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nu (HSK) oluşturma süreci başladı. Kurulun 4 üyesinin Cumhurbaşkanı, 7 üyesinin ise TBMM tarafından seçileceği hüküm altına alınmıştı. Adalet Bakanı ve Müsteşarı da kurulun doğal üyesi olacak. Meclis Başkanlığı’na 83 kişi adaylık başvurusunda bulundu. Anayasa ve adalet komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyon, bu sayıyı 21’e düşürdü.

UZLAŞI LİSTESİ SEÇİLDİ

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre TBMM Genel Kurulu, önceki gün 7 yeni HSK üyesini belirlemek için toplandı. İlk turda hiçbir aday 367 oya ulaşamayınca ikinci tura geçildi. Genel kuruldaki HSK üyelik seçiminin gizli yapılan ikinci tur oylamasına, 348 milletvekili katıldı. Oy kullanma ile sayım yaklaşık 2 saat sürdü. İkinci oylamada, seçilmek için geçerli olan üye tam sayısının 5’te 3 çoğunluğu (330) arandı. 330 oyun üzerine çıkan Yargıtay üyeleri Yaşar Şimşek (333), Mehmet Ademoğlu (331), Alp Arslan (340) ile Danıştay Üyesi Cafer Ergen (341), akademisyen Ali Cengiz Köseoğlu (333) ve avukatlar Songül Yazar (334) ile Hamit Kocabey (337), HSK üyeleri oldu.

‘REFERANDUM RUHU’

Başbakan Binali Yıldırım, oyunu kullandıktan sonra AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile MHP sıralarına giderek, Genel Başkan Devlet Bahçeli ve yanındaki milletvekilleriyle tokalaştı. Başbakan Yıldırım, seçim sonuçlarına ilişkin, “Aynı doğrultuda gidiyor, bir sorun yok. Referandum ruhuna uygun” dedi.

ERDOĞAN 4 ÜYE SEÇECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 4 HSK üyesini belirleyecek. Erdoğan, 3 üyeyi birinci adli yargı hâkim ve savcıları arasından, 1 üyeyi de idari yargı hâkimleri arasından atayacak. Kulislerde, HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz’ın yeniden atanacağı konuşuluyor.

Yeni HSK’nın göreve başlayacağı 7 Haziran’a kadar mevcut Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin görevi devam edecek.