Almanya, İncirlik Üssü'nden çekilecek mi?

Almanya İncirlik’teki askerlerini ziyaret izni verilmemesi üzerine İncirlik’ten çekilmeyi tartışırken, NATO üyesi ülkeler de krizi yakından izliyor. HABERTÜRK’ün ulaştığı üst düzey kaynaklar, krizin kontrol altına alınmasının önemine işaret ederek, “Eğer Almanya çekilirse, bu NATO tarihinde bir ilk olacak ve aslında hiç olmaması gereken bir durum. Müttefiklik ilkeleri ile bağdaşmıyor. Ankara-Berlin hattında yaşanan bu gerilimin 24-25 Mayıs’ta yapılacak NATO Zirvesi öncesine gelmesi hiç iyi olmadı” dedi.

Gazete Habertürk'ten Bahar Bakır'ın haberine göre Almanya’nın İncirlik’ten çekilmeyle ilgili karar alma süreci de netleşmeye başladı. Hükümet konuyu meclise taşırsa görüşmeler 2 hafta sürecek. Karar çıkarsa, Almanya İncirlik’teki asker ve uçaklarını 6-8 hafta içinde çekecek.

ALMAN HEYETİ ÜRDÜN’DE

Türkiye’de DEAŞ ile mücadele kapsamında Konya’daki NATO üssünde de görev yapan Alman askerleri ise çekilme kapsamına alınmayacak.

Öte yandan alternatif üs arayışına hız veren Almanya, dün incelemelerde bulunmak üzere Ürdün’e bir askeri heyet gönderdi. Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen’in de hafta sonu Ürdün’de olacağı ve konuya ilişkin görüşmeler yapacağı belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer ise dün Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, ABD’ye giden Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in ziyaretinde Türk-Alman ilişkilerinde Alman askerlerinin İncirlik’teki durumu bağlamında yaşanan kırılma ve Almanya’nın DEAŞ’a karşı mücadelesinin gündeme gelebileceğini söyledi. “Türkiye, önümüzde bulunan çok sayıda güvenlik ve dış politika sınamalarında ABD, Almanya ve Avrupa’nın anahtar rolü olan bir ortağıdır” diyen Schaefer, ABD ve Türkiye ile DEAŞ’ın bölgeden bertaraf edilmesi konusunda birlikte çalıştıklarını kaydetti.

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Boris Nannt ise üs için Kıbrıs Rum Kesimi’nin de alternatifler arasında olduğuna işaret etti.