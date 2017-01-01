ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Türkiye Almanya İncirlik Üssü
GÜNDEM

Almanya, İncirlik Üssü'nden çekilecek mi?

Türkiye’nin Alman vekillere İncirlik’i ziyaret izni vermemesiyle başlayan, Almanya’nın “Üsten çekiliriz” açıklamasıyla artan gerilim, NATO ve üye ülkeler tarafından da dikkatle izleniyor. Almanya ise üs incelemesi için askeri bir heyeti Ürdün’e gönderdi bile

18 Mayıs 2017 Perşembe, 06:19:23 Güncelleme: 06:22:42

Almanya İncirlik’teki askerlerini ziyaret izni verilmemesi üzerine İncirlik’ten çekilmeyi tartışırken, NATO üyesi ülkeler de krizi yakından izliyor. HABERTÜRK’ün ulaştığı üst düzey kaynaklar, krizin kontrol altına alınmasının önemine işaret ederek, “Eğer Almanya çekilirse, bu NATO tarihinde bir ilk olacak ve aslında hiç olmaması gereken bir durum. Müttefiklik ilkeleri ile bağdaşmıyor. Ankara-Berlin hattında yaşanan bu gerilimin 24-25 Mayıs’ta yapılacak NATO Zirvesi öncesine gelmesi hiç iyi olmadı” dedi.

Gazete Habertürk'ten Bahar Bakır'ın haberine göre Almanya’nın İncirlik’ten çekilmeyle ilgili karar alma süreci de netleşmeye başladı. Hükümet konuyu meclise taşırsa görüşmeler 2 hafta sürecek. Karar çıkarsa, Almanya İncirlik’teki asker ve uçaklarını 6-8 hafta içinde çekecek.

ALMAN HEYETİ ÜRDÜN’DE

Türkiye’de DEAŞ ile mücadele kapsamında Konya’daki NATO üssünde de görev yapan Alman askerleri ise çekilme kapsamına alınmayacak.

Öte yandan alternatif üs arayışına hız veren Almanya, dün incelemelerde bulunmak üzere Ürdün’e bir askeri heyet gönderdi. Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen’in de hafta sonu Ürdün’de olacağı ve konuya ilişkin görüşmeler yapacağı belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer ise dün Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, ABD’ye giden Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in ziyaretinde Türk-Alman ilişkilerinde Alman askerlerinin İncirlik’teki durumu bağlamında yaşanan kırılma ve Almanya’nın DEAŞ’a karşı mücadelesinin gündeme gelebileceğini söyledi. “Türkiye, önümüzde bulunan çok sayıda güvenlik ve dış politika sınamalarında ABD, Almanya ve Avrupa’nın anahtar rolü olan bir ortağıdır” diyen Schaefer, ABD ve Türkiye ile DEAŞ’ın bölgeden bertaraf edilmesi konusunda birlikte çalıştıklarını kaydetti.

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Boris Nannt ise üs için Kıbrıs Rum Kesimi’nin de alternatifler arasında olduğuna işaret etti.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Türk subay ABD'li albayın takdim ettiği madalyayı iade etti
GÜNDEM

İncirlik'teki törende ABD'li albay buz kesti
Almanya'da halk oylaması kutlaması
GÜNDEM

"Evet" Almanya'da Türk bayrakları ile kutlandı

Türkiye ile Almanya arasında "FETÖ" krizi büyüyor
GÜNDEM

Türkiye ile Almanya arasında "FETÖ" krizi büyüyor

Adana'da ev sahibinden kaçan hırsız İncirlik Üssü'ne girince yakalandı
GÜNDEM

İncirlik Üssü'nü alarma geçirdi!
Dilek Vural Almanya'da boşanmak istediği kocası tarafından öldürüldü
GÜNDEM

Boğazını kesip, ağzına pamuk tıkadı! Ölmeden önce ...
Erdoğan: Karşımıza maskeyle çıkanlara haydut muamelesi yapacağız
GÜNDEM

"Karşımıza maskeyle çıkanlara haydut muamelesi ...
‘ITaksi’ yola çıktı
GÜNDEM

BU TAKSİDE ÖDEME İSTANBUL KART İLE YAPILABİLİYOR!
Maçka'da uzman çavuşu şehit eden o teröristler fotokapana yakalandı
GÜNDEM

İŞTE MAÇKA'DA UZMAN ÇAVUŞU ŞEHİT EDEN O TERÖRİSTLER!
Almanya, İncirlik Üssü'nden çekilecek mi?
GÜNDEM

ALMANYA İNCİRLİK'TEN ÇEKİLİRSE NATO TARİHİNDE BİR İLK OLACAK!
Antalya'da 2 çocuk annesi intihar etti
GÜNDEM

"BABA, ANNEME BAKSANA" DİYE BAĞIRDI! SONRASI KORKUNÇ...
TBMM, HSK’nın 7 yeni üyesini belirledi
GÜNDEM

İŞTE YENİ HSK ÜYELERİ!
Sevgilisinin evini dinamitle patlattı!
GÜNDEM

KADIN CİNAYETİ, BU ÖLÜMLE AKIL ALMAZ BOYUTA GELDİ!