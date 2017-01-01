FETÖ propagandasından tutuklu pastör Trump'a mektup yazmış

Donald Trump’ın Erdoğan’la görüşmesinde gündeme getirdiği İzmir Diriliş Kilisesi Pastörü Andrew Brunson, Eylül 2016’da milli güvenlik aleyhine faaliyetten sınırdışı edilmeyi beklerken, kilise sohbetlerine katıldığını belirten bir gizli tanığın “FETÖ’ye bağlı bir vakıftan para aldığı, yabancı uyruklu kişilere barınma imkânı sağladığı, sohbetlerinde FETÖ propagandası yapıp Türkiye Cumhuriyeti’ni kötülediği” ifadesi sonrası 9 Aralık 2016’da “FETÖ’ye üyelik”ten tutuklandı.

Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberinegöre Brunson, 2 kez “Beni sınırdışı edin. Dava açmayacağım” diye dilekçe yazdı. Son olarak avukatı aracılığıyla ABD Başkanı Trump’a mektup gönderdi.