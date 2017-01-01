FETÖ, bilişim firması üzerinden istihbarat arşivi oluşturdu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Hüseyin Önelge’nin yürüttüğü soruşturma sonucu hazırlanan 200 sayfalık fezlekede, aralarında Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) para kasası olarak bilinen “İsim Tescil İnternet Teknolojileri A.Ş.”nin sahibi Abdullah Büyük’ün de bulunduğu 18’i tutuklu 32 şüpheli hakkında “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme”, “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, üye olma”, “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet, “terör örgütü propagandası yapmak”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “gizliliğin ihlali” suçlarından dava açılması talep edildi. 2010 yılı ile birlikte “İsim Tescil İnternet Teknolojileri A.Ş.” adlı bilişim firmasının dikkat çekici şekilde çok hızla büyüdüğü belirtilen fezlekede, firma sahibinin kendisini Ferhat Tunalı olarak tanıtan Abdullah Büyük olduğu ifade edildi. FETÖ/ PDY üyelerinin kod isim ile kendilerini tanıttıklarının da altı çizilen fezlekede, şu bilgilere yer verildi:

“Firma çok sayıda abonesine domain (alan adı) ve hosting (sunucu) ile web adresi sağladı ve 2016 yılı itibarı ile kayıt ettirdiği alan adı sayısı 600 bini buldu. Firma 600 bin web sitesinin sahibi ve yöneticilerine, özelikle de kamu kurum ve kuruluşlarına ait iletişim, kimlik, banka hesap bilgilerine sahip oldu. Firma sunucu sağladığı birimlerin verilerini depoladı. Emniyete hizmet vermeye başladı ve emniyet içerisinde yapılacak operasyonlardan örgüt üyeleri haberdar edildi, bu bilgiler ayrıca Fuat Avni’ye gönderilerek algı operasyonu yapıldı. Özel sektördeki kişilerin şahsi bilgilerini de temin eden firma, himmet almak ve işlerini kolayca yaptırmak için şantaj amaçlı bu bilgileri kullandı.”

‘ÜÇ MAYMUNU OYNUYORLAR’

İsim Tescil İnternet Teknolojileri A.Ş.’nin faaliyet adresine 2015’te düzenlenen operasyonda himmet toplantısı yapılırken suçüstü yapıldığı anlatılan fezlekede, şirkette her salı ve çarşamba günleri örgüte finansal kaynak sağlamak için Zaman, Bugün ve Meydan gazeteleri aboneliği, himmet parası, öğrenci bursları, kurban paraları adı altında paraların toplandığı kaydedildi. Şüphelilerin toplantı öncesinde bütün cep telefonlarını toplantı salonunun dışına bıraktıkları dile getirilen fezlekede, “Kendileri zamanında herkesi dinledikleri ve takip ettirdikleri için kendilerini bir türlü takipten kurtarmak maksadıyla bu yola başvurdukları anlaşılmaktadır. Toplantının ticari bir toplantı olduğunu iddia etseler de hiçbir ticari toplantıda cep telefonlarının dışarıda bırakılmayacağını esasında kendileri de bilmektedirler. Ancak üç maymunu oynamak bu örgütün üyelerine teröristbaşının talimatı olduğundan buna riayet etmek görev kabul edilmektedir” denildi.

İSMİNİ ÖRGÜT LİDERİNDEN ALMIŞ

Firmaya ilişkin hazırlanan vergi suçu raporunda ve kayyumlarca hazırlanan raporda, ticari faaliyetinden elde ettiği geliri KKTC ve Amerika’da paravan olarak kurulan şirketler üzerine para transferleri yaptığı, bu yollarla paraların örgüte aktarıldığı belirlendi. Şirketin ilk olarak FBS Bilişim Sistemleri olarak kurulduğu, bunun da ifade edildiği gibi Ferhat Tunalı Bilişim Sistemleri değil Fethullah Bilişim Sistemleri olduğunun anlaşıldığı ifade edilen savcılık fezlekesinde, gizli tanık ifadelerine de yer verildi. Ertuğrul takma ismiyle dinlenilen gizli tanık, domain ve hosting satışı yapan firmanın satışa dair ödemelerini Türkiye’deki vergi yükünden kurtulmak ve yurtdışına kaçırmak için hileler yaptığını anlatırken, vergi kaçırma işlemiyle devletin yıllık 4 milyon TL zarara uğratıldığını vurguladı.

Gizli tanık Mushap ise İsim Tescil İnternet Teknolojileri A.Ş.’nin Türkiye’nin en büyük isim ve hosting firması olduğunu söyleyerek, şirkette yapılan himmet toplantılarında Gülen’in videolarının izlendiğini amtardı. Videoların imam konumundaki şüphelilerce “Hocam bunu demek istedi” şeklinde yorumlandığını belirten gizli tanık, “Ferhat Tunalı ismini kullanan Abdullah Büyük’ün Fethullah Gülen’den gelen talimatla toplu bir şekilde hareket edilerek Twitter’da ‘Dershanemi kapatmayın’ tweet’leri atılması, alınan kararlardan birisidir. Yine bu toplantılarda Gülen Batı’da CHP’ye, Doğu’da HDP’ye oy verilmesini bizzat videoda söyledi” dedi.

HOSTING VE DOMAIN NEDİR?

Hosting, internet sitesinin internet üzerinde kaplayacağı alandır. Bir internet sitesine sahip olabilmek için bir domain’e sahip olmak gerekiyor. Domain, internet sitesinde rakam ve harflerden oluşan bir isim. Başka bir ifadeyle, domain internetteki dükkânın tabelası, hosting ise dükkânın içi.

Abdullah Büyük, 15 Temmuz’dan sonra kaçtığı Bulgaristan’dan sığınma talebinde bulunmuş, ancak bu talebi reddedilip Türkiye’ye iade edilmişti.