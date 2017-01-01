Başkentte işadamının evine kalaşnikoflu saldırı!

Ankara'da bir güvenlik firması sahibinin site içindeki evine kalaşnikof silahla ateş açan saldırganlar ev sahibinin pompalı tüfekle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmanın ardından kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya'da Yaşamkent'teki bir sitede yaşayan işadamı Hakan K'ya ait eve kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından kalaşnikof silahla ateş açıldı.

Hakan K'nın pompalı tüfekle karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmanın ardından saldırganlar kalaşnikof silahı olay yerinde bırakarak uzaklaştı.

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İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evin bahçesinin girişinde kalaşnikof silah ile çok sayıda boş kovan buldu.

Ekipler, ölen ya da yaralanan olmayan saldırı sırasında binaya çok sayıda mermi isabet ettiğini belirledi.

Hakan K'nın koruma ve özel güvenlik ile prodüksiyon şirketleri bulunduğu, eşi Bircan K'nın ise avukat olduğu öğrenildi.

Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.