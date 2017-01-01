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Başkentte işadamının evine kalaşnikoflu saldırı!

Çankaya'da bir güvenlik firması sahibinin site içindeki evine kalaşnikof silahla ateş açıldı, pompalı tüfekle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmanın ardından saldırganlar kaçtı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 07:20:07 Güncelleme: 07:34:23 AA

Ankara'da bir güvenlik firması sahibinin site içindeki evine kalaşnikof silahla ateş açan saldırganlar ev sahibinin pompalı tüfekle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmanın ardından kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya'da Yaşamkent'teki bir sitede yaşayan işadamı Hakan K'ya ait eve kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından kalaşnikof silahla ateş açıldı.

Hakan K'nın pompalı tüfekle karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmanın ardından saldırganlar kalaşnikof silahı olay yerinde bırakarak uzaklaştı.

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İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evin bahçesinin girişinde kalaşnikof silah ile çok sayıda boş kovan buldu.

Ekipler, ölen ya da yaralanan olmayan saldırı sırasında binaya çok sayıda mermi isabet ettiğini belirledi.

Hakan K'nın koruma ve özel güvenlik ile prodüksiyon şirketleri bulunduğu, eşi Bircan K'nın ise avukat olduğu öğrenildi.

Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 5 dakika önce
    Pompalı tüfek karşısında elbette kaçar. Biri düğme deliği açıyor diğeri boru deliği açıyor :)
  • Misafir 13 dakika önce
    Ulke zivanadan cikti.
  • Misafir 32 dakika önce
    BU ADALET SİSTEMİ VE BU CEZALARLA BÖYLE
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