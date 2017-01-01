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Erzurum'da çatışma! 1 PKK'lı öldürüldü, 1 asker yaralı

Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 1 PKK'lı öldürüldü, 1 astsubay yaralandı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 09:28:49 Güncelleme: 09:30:21 DHA

Erzurum'un Şenkaya ilçesinin Değirmen Dere köyü ile Beşpınar köyü arasında saat 02.00 sıralarında arama-tarama çalışmaları yapan güvenlik güçleri, 5 kişilik PKK'lı terörist grubuyla karşılaştı.

YARALI ASKERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

DHA'nın haberine göre; çıkan çatışmada bir terörist öldürüldü, Jandarma Astsubay Üst Çavuş Mustafa Coşğun (34) yerden seken kurşunla sağ ayağından yaralandı. Yaralı astsubay Oltu Devlet Hatanesi Acil polikiliniğinde tedaviye alındı. Astsubay Üst Çavuş Mustafa Coşğun'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, bölgede geniş çaplı operasyon sürüyor.

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