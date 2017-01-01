Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS) için İzmir kontenjan başvurusu bugün başlıyor. Sınava katılım sağlamak isteyen adaylar bugün itibarıyla sınav başvurularını yapabilecek. Peki e-YDS İzmir başvurusu nasıl yapılır? e-YDS ne zaman? İşte sınav hakkında tüm detaylar...

e-YDS İZMİR KONTENJAN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava girecek olan adaylar için sınavda 108 kontenjan ayrılmış bulunuyor. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar, kontenjana dahil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve ödeme kabul edilmeyecektir.

Adaylar sınav başvurularını https://odeme.osym.gov.tr/ adresinden ödeme yaparak yapacaklardır. T.C. Kimlik No girilerek sisteme girilmeli ve ardından sınav ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Sınav ücretinin ödenmesiyle eş zamanlı olarak başvuru kabul edilecektir.

e-YDS İZMİR KONTENJAN BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.

e-YDS DENEME SINAVI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇLAR

Adayların sınav binalarına;

● çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla,

● cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

● her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

● kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete, vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla  su hariç yiyecek, içecek vb. gıda maddeleriyle,

● ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla

girmeleri yasaktır.

SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKLİ OLAN BELGELER

● İlgili sınava ait 2017 e-YDS sınav giriş belgesi

● Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaport

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak değerlendirilmesi için,

● sınava atandığı salonda girmesi,

● sınava başlamadan önce Sınava Giriş Belgesi'ni sınav görevlilerine teslim etmesi,

● ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki fotoğrafı ile sınav salonunda web kamerayla çekeceği fotoğrafının eşleşmesi

● Sınav esnasında bilgisayar ekranında sisteme girilmesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

● kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

● salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması,