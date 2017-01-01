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İstanbul'da VIP fuhuş çetesine operasyon

Şüphelilerin, kadınların uçak biletlerini kendilerinin aldığı, havalimanında sorun yaşamamaları ve kendilerini turist gibi tanıtmaları için on binlerce dolar ve euro gönderdikleri belirlendi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 09:39:32 Güncelleme: 09:48:14 DHA

Moldova, Ukrayna, Romanya, Kırgızistan, Fas ve Rusya gibi ülkelerden sosyal medya üzerinden tanıştıkları kadınları iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirip zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen şebeke çökertildi.

DHA'nın haberine göre, Silivri'de son aylarda artan fuhuş olaylarını yakın takibe alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, internet üzerinden yabancı uyruklu kadınları iş bulma, evlenme, ücretsiz tatil imkânlarıyla kandıran ve Türkiye'ye gelmelerini sağlayan organize suç örgütünü takibe aldı. Şebekenin lideri olduğu belirtilen E.U.'nun otelinde arama yapıldı. Aramada, otelin restoran bölümünde konsomatris olarak çalıştırılan 9 yabancı uyruklu kadın tespit edildi. E.U. ile örgüt üyeleri S.B., Y.D. ve E.E.'nin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarmanın operasyonunda, 1 kuru sıkı tabanca, 2 adet ajanda, çok sayıda dekont ve fuhuşa sevk edilen kadınlara ait hesapların tutulduğu not kağıdı ele geçirildi.

Kadınlar ifadelerinde, örgüt mensuplarının kendilerini turistik otel ve villalardaki "VIP" olarak adlandırdıkları kişilere lüks araçlarla götürdükleri, karşı çıkanları da tehdit ve şiddet yoluyla fuhuşa zorlandıklarını söylediği öğrenildi.

TURİST GİBİ GÖSTERMEK İÇİN ON BİNLERCE DOLAR VE EURO GÖNDERMİŞLER

Ele geçirilen ajandalardan, şüphelilerin, yaklaşık 150 yabancı uyruklu kadının uçak biletlerini kendilerinin aldığı, havalimanında sorun yaşamamaları ve kendilerini turist gibi tanıtmaları için on binlerce dolar ve euro gönderdikleri belirlendi.
Kadınlar haklarında yasal işlem yapılarak sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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