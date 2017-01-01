Diyanet'ten 'Kutlu Doğum' toplantısı! Mehmet Görmez kararları açıklayacak

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Kutlu Doğum Haftası", "Hicri Takvim Birliği", "İmsak ve Yatsı Vakitlerinin Tespiti" ile "Ramazanda Yayınlanan Dini İçerikli Programlar"ın ele alınacağı "Din İşleri Yüksek Kurulu Genişletilmiş İstişare Heyeti"nin kararlarını saat 12:00'de açıklayacak.

'KUTLU DOĞUM' TARTIŞMASI

'Kutlu Doğum Haftası'nın tarihine ilişkin tartışmalara yönelik olarak Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, konuyu Diyanet İşleri Başkanı ile müzakere ettiğini ve 'Kutlu Doğum Haftası'nın Hicri Takvim'e göre belirlenebileceğini açıklamıştı.