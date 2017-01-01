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'Kutlu Doğum Haftası'nın adı ve tarihine ilişkin karar açıklandı

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Kutlu Doğum Haftası bir Siret Haftası'na dönüştürülerek bundan sonra da 14-20 Nisan'da icrasına devam edilmelidir" dedi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 09:44:03 Güncelleme: 14:30:23 AA

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Kutlu Doğum Haftası", "Hicri Takvim Birliği", "İmsak ve Yatsı Vakitlerinin Tespiti" ile "Ramazanda Yayınlanan Dini İçerikli Programlar"ın ele alındığı "Din İşleri Yüksek Kurulu Genişletilmiş İstişare Heyeti"nin kararlarını açıkladı.

Görmez, kamuoyunda tartışılan 'Kutlu Doğum Haftası' etkinliklerine ilişkin olarak şunları söyledi:

"Kutlu Doğum Haftası'nın FETÖ ile irtibatlanması aziz milletimizi derinden yaralamıştır. Bu iddia tarihi gerçeklere de aykırıdır. İdrak edilen Mevlit Kandili'nin bir alternatifi değildir."

'KUTLU DOĞUM HAFTASI' ETKİNLİĞİNİN TARİHİ DEĞİŞMEDİ

"Etkinlikler ilgili yönetmelik hükümlerine göre ve Diyanet'in gözetim ve denetiminde yürütülmelidir. Peygamberimizin ve onun doğumunun bir tartışma konusu yapılması kabul edilemez. Kutlu Doğum Haftası, O'nun (Hz. Muhammed) sünneti, sireti, yüksek ahlakı ve evrensel mesajının ilmi etkinliklerle anlatıldığı bir Siret Haftası'na dönüştürülerek, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da 14-20 Nisan tarihleri arasında icrasına devam edilmelidir."

 

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YORUMLAR 50
  • Misafir 32 dakika önce
    Doruğ karar. Kutlum dogum etkinlikleri sayesinde okulda ögrencilerle etkinlikler duzenleyip bu vesileyle milli ve manevi degerleri verebiliyoruz. Tamamen maddilesmis sekuler bir egitim sistemi dusunulemez. insanligin aradigi saadet islamdadir.
  • Misafir 33 dakika önce
    Sayın Görmez Kutlu Doğum Haftası ne zamandır kutlanıyor eskiden kutlanmazdı da. M.Türköne kutlu doğum haftasını biz uydurduk diyor ya ondan hani
  • Misafir 34 dakika önce
    İslami noel. vay be
  • Misafir 34 dakika önce
    la semana santa : kutsal hafta : hristiyan paskalyasi.. nisan ortasına denk gelir. tek bir din olusturmada önemli adımdır kutlu hafta.. İyi uykular Türkiye..
  • Misafir 36 dakika önce
    diyaneti kınıyorum. yazıklar olsun. peygamber efendimiz as nisanda doğmadı. rebiul-evvel de doğduuuuu
  • Misafir 36 dakika önce
    fetonun noele alternatif projesini resmiyet kazanacak başka işiniz yokmu
  • Misafir 37 dakika önce
    Isinize gelmese FETÖ Terör örgûttünûn icadidir deyip kaldirtirdiniz,diger mûslûman ülkelerde yok böyle birsey.
  • Misafir 37 dakika önce
    Noele alternatif bulundu.Bravo
  • Misafir 37 dakika önce
    RAMAZAN ORUCU İÇİN BU SENE GÜNLER UZUN OLACAK, BUNU OCAK AYINA ALIN LÜTFEN. KISA GÜNLERDE ORUÇ TUTALIM.
  • Misafir 39 dakika önce
    Bilerek veya bilmeyerek insanlar radikallerin önüne atıyorsunuz,hristiyanligin kopyası olma çabalarından başka birşey değil.
  • Misafir 40 dakika önce
    Böyle diyanet başkanı olduktan sonra vay muslumanların haline. ..
  • Misafir 41 dakika önce
    doğru bir karar
  • Misafir 41 dakika önce
    Bence de yazıklar olsun,
  • Misafir 43 dakika önce
    Yazıklar olsun sizin gibi birinin diyanet işleri başkanı koltuğuna oturdu
  • Misafir 43 dakika önce
    ne zaman düzelecek şu diyanetin işleri?
  • Misafir 44 dakika önce
    Dini sulandıranlardan başka bir şey beklenmez zaten
  • Misafir 45 dakika önce
    DEVLETE BAĞLI DİN SİSTMİNDE DİN KENDİ SAHASINDAKİ İŞLERDE BİLE POLİTİKADAN DİREKTİF ALMA MECBURİYETİNDEDİR. LAİK DEVLETİN YETİŞTİRDİĞİ İLAHİYATÇI, DİN FELSEFESİ, DİNLER TARİHİ , DİN SOSYOLOJİSİ ÖĞRENMİŞ BİR MÜTEHASSİS VEYA FİLOZOFTUR. FAKAT DİN ADAMI DEĞİLDİR. DİN ADAMI İSE HERŞEYDEN EVVEL ZÜHD VE TAKVA SAHİBİ OLMUŞ DİNDARDIR. BUNLARDAN BİRİ HAKKIYLA İNANMIŞ DİĞERİ İSE SADECE İMAN ÜZERİNDE ZEKA OYUNU ONAMAYI ÖĞRENMİŞTİR. SİZ ANCAK YÜKSEK İLAHİYAT FELSEFECİSİ OLUSUNUZ ASLA DİN ADAMI VE ALİMİ OLAMAZSINIZ. ALİ FUAT BAŞGİL...
  • Misafir 46 dakika önce
    Görünüş,alınan kararlar,akılcılıktan uzaklaşma hristiyanliga'mı özeniyorsunuz?
  • Misafir 46 dakika önce
    siz hic diyanet tarafindan kendi butcesiyle yaptirdigi bir camii veya mescit gordunuz mu...vatandaslarin cabalariyla yaptirdigi camiilere torpilli kiraattan yoksun imam atamaktan baska ne is yapar ki.gercek amacina uygun kokten bir degisiklik sart
  • Misafir 47 dakika önce
    Kur'anı Kerim okuyun yeter,safsatalara inanmayın.
  • Misafir 48 dakika önce
    Dinden elinizi çekin. Fetodan ne farkın kaldı. O da bozuyor sende bozuyorsun, Dinin bir katkıya ihtiyacı yok.. Diyanet düzelmeden bu millet düzelemez...
  • Misafir 49 dakika önce
    Fetonun noele alternatifiydi şimdi siyasetin baskısıyla diyanet kaptı islamiyetin hristiyanlasmasindan başka birşey değil
  • Misafir 49 dakika önce
    diyanetin iflasıdır bu sabitleyelim vay be ne bu döviz kuru mu faiz mi neyi sabitliyon.
  • Misafir 50 dakika önce
    Allah'im bizleri Resulullah'a laik ummet olmayi nasip etsin
  • Misafir 51 dakika önce
    Yazıklar olsun
  • Misafir 54 dakika önce
    Siz aklınızı rafa kaldırmışsınız,vatandaştan ne istiyorsunuz.
  • Misafir 54 dakika önce
    tamamen gerizekalı bir uygulama. miladi takvimde neden ısrar ediliyor. sadece miladi takvime her sene farkı bir tarihe gelmemesi için. diyanet milletten ve dinden kopuk
  • Misafir 55 dakika önce
    vallahi yarin birgun ramazan sabitlenir bu ulkede yazik yahu
  • Misafir 56 dakika önce
    Diyanet İşleri Başkanlığı benim için bitmiştir
  • Misafir 56 dakika önce
    birakin takvimi gecin mevzu o degil hangi musluman ilkede boyle bir uygulama var siz onu soyleyin bana
  • Misafir 56 dakika önce
    birakin takvimi gecin mevzu o degil hangi musluman ilkede boyle bir uygulama var siz onu soyleyin bana
  • Misafir 57 dakika önce
    burasi arabistanmi irandaki gibi dini lider de olur yakinda
  • Misafir 57 dakika önce
    Devam etsin diye bu kadar ısrar neden acaba
  • Misafir 58 dakika önce
    YAZIKLAR OLSUN..OZAMAN RAMAZAN AYINIDA ŞUBATA SABITLEYINDE MILLET RAHAT ORUC TUTSUZ.BU KADAR ABSURTLUK OLMAZ YAZIK!!
  • Misafir 33 dakika önce
    aynen öyle.
  • Misafir 58 dakika önce
    yazıklar olsun.
  • Misafir 2 saat önce
    Şaka gibi yahu
  • Misafir 3 saat önce
    inşallah uygun bir karar çıkar
  • Misafir 4 saat önce
    Bu kıyafet ne anlama geliyor?i
  • Misafir 4 saat önce
    Bu kıyafet nedir,neyi temsil ediyor? Hristiyan kurumlarının islamiyete taşınması resmen.
  • Misafir 4 saat önce
    Dinde derine inme huzur bul....
  • Misafir 4 saat önce
    çok da tınnn...
  • Misafir 4 saat önce
    ey müslümanlar diyanete uymayın zarar edersiniz bu diyanet dini değil siyasidir.
  • Misafir 4 saat önce
    gerçek müslüman olalım .
  • Misafir 4 saat önce
    sanırsın islamı yeniden inşa edecek, neyi açıklayacak?? din belli, kitap belli.. bırakın bu işleri
  • Misafir 5 saat önce
    Neyi aciklayacak hangi camii leri hangi dini tarikatlara nasil teslim etiginimi
  • Misafir 4 saat önce
    teslim etmesi için önce cami yaptırması lazım, diyanet dine uygun bir şey yapılır diye zaten vatandaşın yaptırdığı camileri gasp ediyor. Tasalanma, bunlar gerçek islama asla müsade etmezler, kuruluş amaçları zaten bu.
  • Misafir 5 saat önce
    işte bu
  • Misafir 5 saat önce
    hatanın neresinden dönülürse kardır hicri takvime göre 1 hafta değil 10 gün kutlayalım niye o kişinin doğduğu hafta kutlayalım peygamber efendimiz hz muhammed s.a.v. in doğum gününü dimi
  • Misafir 4 saat önce
    o kişi kim ? ayrıca biz rumi takvimi icad etmişiz, geleneklerimize göre bunu kullanmamız lazım.. hicri takvim arapların takvimi.. biz kendi kültürümüze sahip çıkalım, Rumi takvim en doğrusudur.
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