'Kutlu Doğum Haftası'nın adı ve tarihine ilişkin karar açıklandı

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Kutlu Doğum Haftası", "Hicri Takvim Birliği", "İmsak ve Yatsı Vakitlerinin Tespiti" ile "Ramazanda Yayınlanan Dini İçerikli Programlar"ın ele alındığı "Din İşleri Yüksek Kurulu Genişletilmiş İstişare Heyeti"nin kararlarını açıkladı.
Görmez, kamuoyunda tartışılan 'Kutlu Doğum Haftası' etkinliklerine ilişkin olarak şunları söyledi:
"Kutlu Doğum Haftası'nın FETÖ ile irtibatlanması aziz milletimizi derinden yaralamıştır. Bu iddia tarihi gerçeklere de aykırıdır. İdrak edilen Mevlit Kandili'nin bir alternatifi değildir."
'KUTLU DOĞUM HAFTASI' ETKİNLİĞİNİN TARİHİ DEĞİŞMEDİ
"Etkinlikler ilgili yönetmelik hükümlerine göre ve Diyanet'in gözetim ve denetiminde yürütülmelidir. Peygamberimizin ve onun doğumunun bir tartışma konusu yapılması kabul edilemez. Kutlu Doğum Haftası, O'nun (Hz. Muhammed) sünneti, sireti, yüksek ahlakı ve evrensel mesajının ilmi etkinliklerle anlatıldığı bir Siret Haftası'na dönüştürülerek, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da 14-20 Nisan tarihleri arasında icrasına devam edilmelidir."
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Misafir 32 dakika önceDoruğ karar. Kutlum dogum etkinlikleri sayesinde okulda ögrencilerle etkinlikler duzenleyip bu vesileyle milli ve manevi degerleri verebiliyoruz. Tamamen maddilesmis sekuler bir egitim sistemi dusunulemez. insanligin aradigi saadet islamdadir.06
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Misafir 33 dakika önceSayın Görmez Kutlu Doğum Haftası ne zamandır kutlanıyor eskiden kutlanmazdı da. M.Türköne kutlu doğum haftasını biz uydurduk diyor ya ondan hani30
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Misafir 34 dakika önceİslami noel. vay be30
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Misafir 34 dakika öncela semana santa : kutsal hafta : hristiyan paskalyasi.. nisan ortasına denk gelir. tek bir din olusturmada önemli adımdır kutlu hafta.. İyi uykular Türkiye..30
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Misafir 36 dakika öncediyaneti kınıyorum. yazıklar olsun. peygamber efendimiz as nisanda doğmadı. rebiul-evvel de doğduuuuu60
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Misafir 36 dakika öncefetonun noele alternatif projesini resmiyet kazanacak başka işiniz yokmu30
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Misafir 37 dakika önceIsinize gelmese FETÖ Terör örgûttünûn icadidir deyip kaldirtirdiniz,diger mûslûman ülkelerde yok böyle birsey.00
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Misafir 37 dakika önceNoele alternatif bulundu.Bravo00
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Misafir 37 dakika önceRAMAZAN ORUCU İÇİN BU SENE GÜNLER UZUN OLACAK, BUNU OCAK AYINA ALIN LÜTFEN. KISA GÜNLERDE ORUÇ TUTALIM.30
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Misafir 39 dakika önceBilerek veya bilmeyerek insanlar radikallerin önüne atıyorsunuz,hristiyanligin kopyası olma çabalarından başka birşey değil.00
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Misafir 40 dakika önceBöyle diyanet başkanı olduktan sonra vay muslumanların haline. ..30
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Misafir 41 dakika öncedoğru bir karar03
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Misafir 41 dakika önceBence de yazıklar olsun,00
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Misafir 43 dakika önceYazıklar olsun sizin gibi birinin diyanet işleri başkanı koltuğuna oturdu00
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Misafir 43 dakika öncene zaman düzelecek şu diyanetin işleri?30
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Misafir 44 dakika önceDini sulandıranlardan başka bir şey beklenmez zaten00
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Misafir 45 dakika önceDEVLETE BAĞLI DİN SİSTMİNDE DİN KENDİ SAHASINDAKİ İŞLERDE BİLE POLİTİKADAN DİREKTİF ALMA MECBURİYETİNDEDİR. LAİK DEVLETİN YETİŞTİRDİĞİ İLAHİYATÇI, DİN FELSEFESİ, DİNLER TARİHİ , DİN SOSYOLOJİSİ ÖĞRENMİŞ BİR MÜTEHASSİS VEYA FİLOZOFTUR. FAKAT DİN ADAMI DEĞİLDİR. DİN ADAMI İSE HERŞEYDEN EVVEL ZÜHD VE TAKVA SAHİBİ OLMUŞ DİNDARDIR. BUNLARDAN BİRİ HAKKIYLA İNANMIŞ DİĞERİ İSE SADECE İMAN ÜZERİNDE ZEKA OYUNU ONAMAYI ÖĞRENMİŞTİR. SİZ ANCAK YÜKSEK İLAHİYAT FELSEFECİSİ OLUSUNUZ ASLA DİN ADAMI VE ALİMİ OLAMAZSINIZ. ALİ FUAT BAŞGİL...00
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Misafir 46 dakika önceGörünüş,alınan kararlar,akılcılıktan uzaklaşma hristiyanliga'mı özeniyorsunuz?00
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Misafir 46 dakika öncesiz hic diyanet tarafindan kendi butcesiyle yaptirdigi bir camii veya mescit gordunuz mu...vatandaslarin cabalariyla yaptirdigi camiilere torpilli kiraattan yoksun imam atamaktan baska ne is yapar ki.gercek amacina uygun kokten bir degisiklik sart00
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Misafir 47 dakika önceKur'anı Kerim okuyun yeter,safsatalara inanmayın.00
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Misafir 48 dakika önceDinden elinizi çekin. Fetodan ne farkın kaldı. O da bozuyor sende bozuyorsun, Dinin bir katkıya ihtiyacı yok.. Diyanet düzelmeden bu millet düzelemez...00
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Misafir 49 dakika önceFetonun noele alternatifiydi şimdi siyasetin baskısıyla diyanet kaptı islamiyetin hristiyanlasmasindan başka birşey değil00
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Misafir 49 dakika öncediyanetin iflasıdır bu sabitleyelim vay be ne bu döviz kuru mu faiz mi neyi sabitliyon.00
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Misafir 50 dakika önceAllah'im bizleri Resulullah'a laik ummet olmayi nasip etsin00
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Misafir 51 dakika önceYazıklar olsun30
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Misafir 54 dakika önceSiz aklınızı rafa kaldırmışsınız,vatandaştan ne istiyorsunuz.00
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Misafir 54 dakika öncetamamen gerizekalı bir uygulama. miladi takvimde neden ısrar ediliyor. sadece miladi takvime her sene farkı bir tarihe gelmemesi için. diyanet milletten ve dinden kopuk00
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Misafir 55 dakika öncevallahi yarin birgun ramazan sabitlenir bu ulkede yazik yahu30
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Misafir 56 dakika önceDiyanet İşleri Başkanlığı benim için bitmiştir30
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Misafir 56 dakika öncebirakin takvimi gecin mevzu o degil hangi musluman ilkede boyle bir uygulama var siz onu soyleyin bana00
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Misafir 56 dakika öncebirakin takvimi gecin mevzu o degil hangi musluman ilkede boyle bir uygulama var siz onu soyleyin bana00
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Misafir 57 dakika önceburasi arabistanmi irandaki gibi dini lider de olur yakinda00
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Misafir 57 dakika önceDevam etsin diye bu kadar ısrar neden acaba30
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Misafir 58 dakika önceYAZIKLAR OLSUN..OZAMAN RAMAZAN AYINIDA ŞUBATA SABITLEYINDE MILLET RAHAT ORUC TUTSUZ.BU KADAR ABSURTLUK OLMAZ YAZIK!!450
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Misafir 33 dakika önceaynen öyle.00
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Misafir 58 dakika önceyazıklar olsun.180
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Misafir 2 saat önceŞaka gibi yahu180
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Misafir 3 saat önceinşallah uygun bir karar çıkar00
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Misafir 4 saat önceBu kıyafet ne anlama geliyor?i30
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Misafir 4 saat önceBu kıyafet nedir,neyi temsil ediyor? Hristiyan kurumlarının islamiyete taşınması resmen.30
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Misafir 4 saat önceDinde derine inme huzur bul....00
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Misafir 4 saat önceçok da tınnn...30
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Misafir 4 saat önceey müslümanlar diyanete uymayın zarar edersiniz bu diyanet dini değil siyasidir.60
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Misafir 4 saat öncegerçek müslüman olalım .00
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Misafir 4 saat öncesanırsın islamı yeniden inşa edecek, neyi açıklayacak?? din belli, kitap belli.. bırakın bu işleri159
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Misafir 5 saat önceNeyi aciklayacak hangi camii leri hangi dini tarikatlara nasil teslim etiginimi1518
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Misafir 4 saat önceteslim etmesi için önce cami yaptırması lazım, diyanet dine uygun bir şey yapılır diye zaten vatandaşın yaptırdığı camileri gasp ediyor. Tasalanma, bunlar gerçek islama asla müsade etmezler, kuruluş amaçları zaten bu.00
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Misafir 5 saat önceişte bu30
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Misafir 5 saat öncehatanın neresinden dönülürse kardır hicri takvime göre 1 hafta değil 10 gün kutlayalım niye o kişinin doğduğu hafta kutlayalım peygamber efendimiz hz muhammed s.a.v. in doğum gününü dimi30
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Misafir 4 saat önceo kişi kim ? ayrıca biz rumi takvimi icad etmişiz, geleneklerimize göre bunu kullanmamız lazım.. hicri takvim arapların takvimi.. biz kendi kültürümüze sahip çıkalım, Rumi takvim en doğrusudur.03