'Kutlu Doğum Haftası'nın adı ve tarihine ilişkin karar açıklandı

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Kutlu Doğum Haftası", "Hicri Takvim Birliği", "İmsak ve Yatsı Vakitlerinin Tespiti" ile "Ramazanda Yayınlanan Dini İçerikli Programlar"ın ele alındığı "Din İşleri Yüksek Kurulu Genişletilmiş İstişare Heyeti"nin kararlarını açıkladı.

Görmez, kamuoyunda tartışılan 'Kutlu Doğum Haftası' etkinliklerine ilişkin olarak şunları söyledi:

"Kutlu Doğum Haftası'nın FETÖ ile irtibatlanması aziz milletimizi derinden yaralamıştır. Bu iddia tarihi gerçeklere de aykırıdır. İdrak edilen Mevlit Kandili'nin bir alternatifi değildir."

'KUTLU DOĞUM HAFTASI' ETKİNLİĞİNİN TARİHİ DEĞİŞMEDİ

"Etkinlikler ilgili yönetmelik hükümlerine göre ve Diyanet'in gözetim ve denetiminde yürütülmelidir. Peygamberimizin ve onun doğumunun bir tartışma konusu yapılması kabul edilemez. Kutlu Doğum Haftası, O'nun (Hz. Muhammed) sünneti, sireti, yüksek ahlakı ve evrensel mesajının ilmi etkinliklerle anlatıldığı bir Siret Haftası'na dönüştürülerek, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da 14-20 Nisan tarihleri arasında icrasına devam edilmelidir."