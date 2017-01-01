Adana ve Samsun merkezli fuhuş operasyonunda şaşkına çeviren ifadeler

Adana ve Samsun merkezli 17 ilde yapılan operasyonda, eskort sitesindeki 500'e yakın kadından bazılarının, kendilerini aldatan kocalarından intikam almak için siteye ilan verdiği ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre, Adana Emniyet Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar sonucu, internet ortamında çeşitli isimler altında kurulmuş olan eskort sitelerini takibe aldı. Teknik ve fiziki takip sonucunda, Adana ve Samsun merkezli kurulan eskort sitelerinin, ortaokul mezunu Özkan A. tarafından kurulduğu, kardeşi Özgür A., nikahsız yaşadığı Kader A., baldızı Gül Ö., üvey annesi M.A., kayınvalidesi A.B.A. ile akrabaları A.Y., K.A., M.H.'nin de destek sağladığı belirlendi.

Adana ve Samsun'da tespit edilen şüphelilerin Türkiye genelinde çeşitli isimlerde 30 eskort sitesi kurdukları, burada 500'e yakın fuhuş yapmak isteyen kadının fotoğrafları ve bilgilerini paylaştıkları belirlendi. Polis bu tespitlerin ardından Adana ve Samsun merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. Adana'da 12 örgüt yöneticisi ile birlikte 31 mağdur kadın yakalandı.

"ÇİRKİN VE ŞİŞMANIM, ARAYIŞ İÇİNDEYDİM"

Mağdur kadınların ifadeleri polisi bile şaşkına çevirdi. Hem Samsun hem de Adana'da mağdurların eskort sitesine neden ilan verdiği herkesi şaşkına çevirdi. Fuhuş yapan F.A.'nın, çirkin ve şişman olduğunu, erkek arkadaş bulamadığını belirterek, "Ben de bu nedenle arayış içindeydim, eskort sitesinin olduğunu öğrendim. Bu sitenin yöneticilerine başvurarak ilan vermek istediğimi söyledim. Aylık 2 bin lira karşılığında siteye ilan verdim. Ancak ben şişman ve çirkin olduğum için siteye güzel bir kadının fotoğrafını koydum. Bu vesileyle beni arayan erkekler oldu onlarla birlikte oldum. Ancak kimi beni görünce vazgeçti. Daha sonra da ben bu işten çok para kazanıldığını öğrenerek fuhşu parasıyla yapmaya başladım. Aylık kazancım 7 bin 500 lira oldu" dediği öğrenildi.

"KOCAM BENİ ALDATTI, BEN DE İNTİKAM ALDIM"

Siteye ilan vererek fuhuş yapan bazı kadınların ise kocalarının kendilerini aldattığını öğrendiklerini, bunun üzerine intikam almak için siteye ilan verdikleri öğrenildi. İnternet sitesine ilan verilerek fuhuş yapıldığını öğrendiğini belirten kadınlardan K.S.'nin, "Site yöneticileri ile görüşüp fotoğrafımı göndererek ilan verdim. Daha sonra da bunu kocama gösterdim. Bir süre böyle intikam için fuhuş yapmaya devam ettim. Daha sonra ise çok para kazanıldığını öğrenerek para almaya başladım" dediği ileri sürüldü.

Ayrıca, bazı kadınların kocaları kendilerini terk ettiği için, kimilerinin de anne babası ayrıldığı için bu siteye ilan vererek fuhuş yapmaya başladığını söylediği öğrenildi. Bazı kadınların ise madde bağımlısı olduğu, eroin alabilmek için fuhuş yaptığı belirlendi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli 12 kişiden 8'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.