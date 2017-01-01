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Turistleri taşıyan midibüs devrildi

Kazada ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 10:29:00 Güncelleme: 11:28:50 DHA

Muğla'da, içinde turistlerin bulunduğu midibüsün şarampole devrildiği kazada 2'si Türk 18 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre; kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Muğla- Denizli Karayolu Yaylasöğüt Mevkii'nde meydana geldi. Bodrum'dan aldığı turistleri Denizli'nin travertenleriyle ünlü Pamukkale İlçesi'ne götüren Tamer Güngör yönetimindeki, 45 HD 0924 plakalı midibüs, yolun sağ tarafından şarampole devrildi.



Devrilen aracı ve yaralıları görenler kazayı, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Jandarma, kaza yerinde inceleme yapıyor.

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YORUMLAR 11
  • Misafir 7 dakika önce
    Kaza olmuş adamın yaptığı yoruma bak zihniyetine senin
  • Misafir 7 dakika önce
    zaten turist gelmiyor, gelen turistide biz yok ediyoruz.
  • Misafir 9 dakika önce
    dünyada bir güzel ırk var onuda biz yok ediyoruz turizmide bir guzel bıtırıyoruz tebrıkler TURSAB aldıgın önlemler için
  • Misafir 9 dakika önce
    Bumper minibus soforlerine iyi Birma alkaline kontrolu yapacak hakim gerekli
  • Misafir 14 dakika önce
    elbirligiyle turizimi bitiriyorlar cok yazik
  • Misafir 21 dakika önce
    Abi bu ne ya hergün minübüs kazaları buna bir çözüm yokmu ya
  • Misafir 13 dakika önce
    ÇÖZÜM VAR. HEPSİNİ KALDIRACAKSIN VE MİNÜBÜS ŞÖFÖRLERİNİN EHLİYETLERİNİ İPTAL EDECEKSİN.
  • Misafir 40 dakika önce
    Bu kazalar nedir böyle ya, büyük bir kontrol revizyonu şart.
  • Misafir 42 dakika önce
    Ne oluyor bu midibüslere kuzum? Durduk yere ters dönmüyorlar herhalde.
  • Misafir 44 dakika önce
    ne oluyor arkadaş bu midibüscülere
  • Misafir 49 dakika önce
    bu nedir ya
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