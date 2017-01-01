Turistleri taşıyan midibüs devrildi

Muğla'da, içinde turistlerin bulunduğu midibüsün şarampole devrildiği kazada 2'si Türk 18 kişi yaralandı.
DHA'nın haberine göre; kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Muğla- Denizli Karayolu Yaylasöğüt Mevkii'nde meydana geldi. Bodrum'dan aldığı turistleri Denizli'nin travertenleriyle ünlü Pamukkale İlçesi'ne götüren Tamer Güngör yönetimindeki, 45 HD 0924 plakalı midibüs, yolun sağ tarafından şarampole devrildi.
- Akıllara Marmaris'teki kazayı getirdi Anneler Günü dolayısıyla Buca'dan Marmaris'e giden tur midibüsü uçuruma devrilmiş, 24 kişi hayatını kaybetmişti
Devrilen aracı ve yaralıları görenler kazayı, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Jandarma, kaza yerinde inceleme yapıyor.
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YORUMLAR 11
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Misafir 7 dakika önceKaza olmuş adamın yaptığı yoruma bak zihniyetine senin00
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Misafir 7 dakika öncezaten turist gelmiyor, gelen turistide biz yok ediyoruz.00
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Misafir 9 dakika öncedünyada bir güzel ırk var onuda biz yok ediyoruz turizmide bir guzel bıtırıyoruz tebrıkler TURSAB aldıgın önlemler için00
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Misafir 9 dakika önceBumper minibus soforlerine iyi Birma alkaline kontrolu yapacak hakim gerekli00
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Misafir 14 dakika önceelbirligiyle turizimi bitiriyorlar cok yazik00
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Misafir 21 dakika önceAbi bu ne ya hergün minübüs kazaları buna bir çözüm yokmu ya00
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Misafir 13 dakika önceÇÖZÜM VAR. HEPSİNİ KALDIRACAKSIN VE MİNÜBÜS ŞÖFÖRLERİNİN EHLİYETLERİNİ İPTAL EDECEKSİN.00
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Misafir 40 dakika önceBu kazalar nedir böyle ya, büyük bir kontrol revizyonu şart.00
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Misafir 42 dakika önceNe oluyor bu midibüslere kuzum? Durduk yere ters dönmüyorlar herhalde.00
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Misafir 44 dakika öncene oluyor arkadaş bu midibüscülere00
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Misafir 49 dakika öncebu nedir ya00
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