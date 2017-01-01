AK Parti tüzüğüne Binali Yıldırım için 'istisnai' madde

AK Parti'nin pazar günü yapılacak 3. Olağanüstü Kongresi'nde, genel başkan seçimi, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) değişikliği ile tüzük değişikliği yapılacak.
Kongrede yapılacak olan değişiklikler için bugün, AK Parti kurmayları toplandı. Hayati Yazıcı başkanlığındaki toplantıda, söz konusu değişiklikler konuşuldu. Aynı saatlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.
BAŞBAKAN YILDIRIM'A YENİ UNVAN
Pazar günü yapılacak kongrede tüzük değişikliğindeki ilk ifade genel başkanlıkla ilgili. Başbakan Binali Yıldırım bu değişiklik ile Genel Başkan Vekili olacak. Yıldırım aynı zamanda AK Parti Grup Başkanı da olacak.
AK PARTİ TÜZÜĞÜNE BİNALİ YILDIRIM İÇİN İSTİSNAİ MADDE
AK Parti tüzüğüne göre hem Bakanlar Kurulu üyesi hem MKYK üyesi olunamıyor. Kabine üyesinin MYK'dan istifa etmesi gerekiyor. Başbakan Binali Yıldırım için bir istisnai durum oluşturulacak. Bunun için de tüzüğün ilgili maddesine eklenecek. Maddeyle Yıldırım, kabinede yer alabilecek.
BAZI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIKLARI BİRLEŞTİRİLEBİLİR
AK Parti'nin 'a takımı' 13 genel başkan yardımcısı ve bir genel sekreterden oluşuyor. Partinin il ve ilçe yürütme kurulu üye sayısı da genel başkan yardımcılarının sayısı ile aynı. Binali Yıldırım'ın da üye olması ile MYK'daki sayı artacak. Yani, teşkilatla ilgili de düzenleme yapılması zorunlu olacak. Bu durumda da köklü bir değişiklik yerine bazı genel başkan yardımcılıklarının birleştirilmesi ile sorunun çözülmesi muhtemel.
YAZICI TOPLANTI ÖNCESİ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Toplantı öncesi soruları yanıtlayan Hayati Yazıcı, tüzük değişikliği ile genel başkan vekilliği ihdas edileceğini söylemişti.
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Misafir 3 dakika önceHikayeye devam herkes kuyrurugunu sokacak yer arıyor. İyi günler kıymetini bilin.00
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Misafir 2 saat önceMakamları paylaşamayacaklar. Zaten tüm idarecilerde bu sorun var herkes ya müdür oldu yada müdür vekili..00
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Misafir 2 saat önceişsizliği herkezi memur yaparak mı göstericekler.başka iş kalmadı mı.resmi ve gayriresmi rakamlarla yüzde 80 işsizlik var.ne yüzde 10 buçuğu.bilmem ne buçuğu.00
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Misafir 2 saat önceBinali Yıldırım ben almim de ve büyülüğünü göster. yoksa devamlı sözcü olursun.00
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Misafir 3 saat öncefiili durum resmileşti!00
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Misafir 3 saat önceneden doların son durumu ile ilgili haber paylaşmıyorsunuz00
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Misafir 4 saat önceE5 nasil duruyo haritada?.. guzel mi?00
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Misafir 4 saat önceyani su an ekonomi super diyorsunuz oylemi o zaman drmak yok yola devam00
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Misafir 4 saat öncedolar kurunu veren arkadas sana yaziklar olsun sana bir dokar bir tl ye denkti 3.5 hatu artmis rakamlarin buyuklugune bakma dolar karsisindaki hezimete bak sen00
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Misafir 4 saat önceAdam gibi adam Binali Yıldırım03
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Misafir 4 saat öncegoogle ın yeni istanbul haritasına bakın.yeni havaalanına yeni yol yapmışlar.gözüküyo.çok çirkin duruyor.takkem fesim kafamda mesajı heralde bu.00
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Misafir 4 saat öncedaha iyiye inşallah00
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Misafir 5 saat önceKafalarina göre evitip ceviriyorlar Ama bu arada Devlet bahceliyide unutularmi ne00
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Misafir 5 saat önceNormalde sadece yorumları okurum ama bu defa yazma ihtiyacı duydum. Allah hakeden herkese böyle yol, dava arkadaşlığı nasip etsin. İnsan yönetici olunca sırtını yaslıyacağı dava arkaşlarına ihtiyaç duyuyor. Aynı hayat arkadaşı gibi...36
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Misafir 5 saat önceharam olan faizi kaldırıp kredi kardına alınan faizleri iade edebilen gerçek reistir.00
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Misafir 3 saat önceUsta sen gününde mi ödedin de faiz geldi.Faiz olduğunu bile bile kart borcunu ödemeyip böyle basit siyaset yapmaya ne gerek var Allah aşkına.00
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Misafir 5 saat önceTürk siyasetine damga vuran isimlerden birisiydi. Abudik gubidik işler olsun düşük profili olsun, çokta şey yapmamak lazım00
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Misafir 5 saat öncebirisi evinin ya da rezıdansının altından yeni havaalanına bişey olduğu zaman kaçmak için tünel yaptırıyor.nerde oturuyosa artık.başakşehirdemi yoksa eyüptemi yada tüp geççitemi bağlı.00
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Misafir 5 saat önceburada yazanların hepsi yeni yetme dolar 1993 te 10000 tl idi 2003 yine eski parayla 1.700.000 sene 2017 eski parayla 3.500.000 yeni parayla 3.50 tl burada dolar euro dan şikayet edenler bundan 15 sene öncesini hatırlayamıyormu yazıklar olsun diyorum.09
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Misafir 3 saat önceneyin kafası bu00
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Misafir 3 saat önceo zaman konuşmayacaksınız ülke çok iyi çok süper diye! Sen yok dünyaya kafaya tutuyoruz yok yeni büyük Türkiye dersen ona göre icraat bekler halk.00
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Misafir 5 saat önceyeni derken?00
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Misafir 5 saat önceİşsizlik diyen şahıslar ülkede işsizlik YÖK iş beğenmemezlik bar her kes masa başı iş istiyor yoksa sanayi vasıflı eleman diye kan ağlıyor adamlar vasıfsız yetiştirmek üzere bile bulamıyor niye çünkü sanayi vasıfsız servis şöförü masa başı iş istiyor yadeyse işsizlik Yok admin yayınlarsn sevinirim03
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Misafir 5 saat öncehelal olsun ak parti daim olsun teşekkürler. Bu felaket tellal larida biraz geçmiş tarihle bugünü iyi okusunlar da ne kadar zenginlestigimizi görsünler!06
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Misafir 5 saat önceekonomi ne olucak biride bundan bahsetsin00
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Misafir 5 saat önceDüşük profilli işe yaramazdan ziyade bir gün ihtiyacımız olabilir gözüyle şu makam ve mevkilere bakmalıyız.00
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Misafir 5 saat önceReis'le çekilen bu fotograf hangi arab devletinde çekildi acaba00
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Misafir 6 saat önceDusuk profilli diyen kisiyi savciliga verelim03
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Misafir 6 saat önceDüşük profilli Genel Başkan Vekili.1818
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Misafir 6 saat öncereis son sozu soyledi1212
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Misafir 6 saat önceZaten vekildi150
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Misafir 6 saat önceNormalde bir etkisi varmiydi123
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Misafir 5 saat öncekılıdaroğlunun bir etkisi var mı?00
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Misafir 6 saat önceKonusunda dunya capinda basari sahlamis kac kisi var? Ulkeye 500 tane Kemal Dervis gibi milletvekili gerekli.318
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Misafir 5 saat önce1 tanesi ülkeyi batırdı 500 tanesi altındaki pantolonu bile alır kardeş Allah korusun00
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Misafir 5 saat önceDevlet bahçeli olmayayıdı o dönemde görürdün Kemal Darwish' i00
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Misafir 5 saat öncetürkiyenin anasını ağlatacak yani00
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Misafir 5 saat önceimf gönderirir, sol hükümet gelir ve yeterince batarsak tabi.00
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Misafir 6 saat önceBu sifat belirleme islerini bir iki saatte cozup ekonomiye odaklansaniz150
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Misafir 6 saat önceTürkiye'nin bu daha iyi günleri. Türkiye'yi çok kötü günler bekliyor.Göreceksiniz...615
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Misafir 5 saat önceDoğru söylüyorsunuz, İzmir'e bakın mesela şimdiden başladı su çilesi çekmeye, yakında ekmeği de karne ile almaya başlarlarsa hiç şaşmam!00
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Misafir 5 saat önce15 yıldır göremedik gitti00
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Misafir 5 saat önceSENIN GIBILERIN DUASI KABUL OLSAYDI....DIS GUCLERIN MASASI SENI !!00
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Misafir 5 saat öncegit suriyede yaşa begenmıyorsan tr yi kardeş..00
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Misafir 5 saat öncenasıl yani chp iktidar mı olacak?00
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Misafir 6 saat önceÜlke kendi başına gidiyor noldu işsizlik ekonomi123
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Misafir 5 saat önceülkeyi bilmiyorumda sizi abd kendi başına yönetip devletinize kurşun sıktırıyor.00
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Misafir 6 saat önceAyni kadroda sadece sifatlari degistirerek ekonomide bir devrim olacagini sanmiyorum90
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Misafir 5 saat öncesistem tam oturdgunda görursn ekonomısı ıyı olan yerlere gt paran varsa yoksa bos muhabbet yapma burda.03
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Misafir 4 saat öncegitmez burda ki gibi orda hainlik yapamaz sabun yaparlar sonra.00
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Misafir 6 saat önceEş başkan olsa idi daha iyi olurdu00
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Misafir 6 saat öncereis arkadayız bu millet herşeyi hak ediyor69
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Misafir 6 saat öncesanki bir sıfatı vardıda şimdi elinden alındı :)96
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Misafir 4 saat öncekılçdaroğlunun sıfatı varya ondan borç alır.00
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Misafir 6 saat önceabi o değilde dolar euro son durum nedir öyle63
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Misafir 4 saat önceüretirsen ülkeni eleştirme yerine hem ülken büyür hemde senin ülkemi seviyorum dediğin kaale alınır gerçek olduğu anlaşılır.00
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Misafir 6 saat önceYani orada oturacak... Hiç bir etkisi olmayacak... Sevdiğim bir adamdı,yazık oldu!312
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Misafir 4 saat öncedemirtaşı sevmiyormuydunuz siz şıpsevdiler sizi00
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Misafir 6 saat öncedamat beyede bir makam yakışır1215
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Misafir 6 saat önceHangi makam, makam mı kalmış :)33
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Misafir 6 saat öncenekadar eş dost akraba varsa yerleşmiş63
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Misafir 6 saat öncebaşkan yardımcısı!00
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Misafir 4 saat öncedamadın olmaz senin heveslenme00
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Misafir 6 saat öncekukla olduğu resmileşti2412
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Misafir 6 saat önceişin çivisi çıktı derdimiz bumu şimdi , hani 16 nisandan sonra ülke düzelecekti2718
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Misafir 6 saat önceherkes için düzelecek demediler. kendileri için düzeliyor yetmez mi?279
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Misafir 4 saat önceçalışmadan üretmeden konuşursan ülken düzelmez. bak batıya ülkeleri için kıta aşıp sömürüyor, öldürüyor, öldürtüyor ölüyorlar. Sen ne yaptın ülken için?00
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Misafir 6 saat önceGündem reel ekonomi olmalı.. Son dönemde Türkiyede fiyatlar çağ atladı... Ücretlilerin geliri açıklanan enflasyon rakamlarının bile altında kaldı.. Fakirleştik.. Kim zengin oldu bilmiyorum243
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Misafir 6 saat önceenflasyon 0/0 40 .00
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Misafir 6 saat öncefiiliyatta zaten genel başkan vekiliydi333
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Misafir 6 saat önceDövizdeki artışı kim frenleyebiliyorsa onu başkan seçin. Mezhepler ve ideolojiler karın doyurmuyor.216
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Misafir 6 saat önceİşte bu kadar03
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Misafir 6 saat önceo zaman asimile olursun asimile olmak istiyorsan kapı orda git avrupaya keyfine bak ;)03
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Misafir 6 saat önceyuh69
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Misafir 6 saat önceReis ne derse bizim için tamamdır1542