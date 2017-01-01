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AK Parti tüzüğüne Binali Yıldırım için 'istisnai' madde

Başbakan Binali Yıldırım hem AK Parti Grup Başkanı hem de Genel Başkan Vekili olacak

18 Mayıs 2017 Perşembe, 10:52:04 Güncelleme: 17:14:06 HABERTURK.COM

AK Parti'nin pazar günü yapılacak 3. Olağanüstü Kongresi'nde, genel başkan seçimi, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) değişikliği ile tüzük değişikliği yapılacak.

Kongrede yapılacak olan değişiklikler için bugün, AK Parti kurmayları toplandı. Hayati Yazıcı başkanlığındaki toplantıda, söz konusu değişiklikler konuşuldu. Aynı saatlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

BAŞBAKAN YILDIRIM'A YENİ UNVAN

Pazar günü yapılacak kongrede tüzük değişikliğindeki ilk ifade genel başkanlıkla ilgili. Başbakan Binali Yıldırım bu değişiklik ile Genel Başkan Vekili olacak. Yıldırım aynı zamanda AK Parti Grup Başkanı da olacak. 

AK PARTİ TÜZÜĞÜNE BİNALİ YILDIRIM İÇİN İSTİSNAİ MADDE

AK Parti tüzüğüne göre hem Bakanlar Kurulu üyesi hem MKYK üyesi olunamıyor. Kabine üyesinin MYK'dan istifa etmesi gerekiyor. Başbakan Binali Yıldırım için bir istisnai durum oluşturulacak. Bunun için de tüzüğün ilgili maddesine eklenecek. Maddeyle Yıldırım, kabinede yer alabilecek.

BAZI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIKLARI BİRLEŞTİRİLEBİLİR

AK Parti'nin 'a takımı' 13 genel başkan yardımcısı ve bir genel sekreterden oluşuyor. Partinin il ve ilçe yürütme kurulu üye sayısı da genel başkan yardımcılarının sayısı ile aynı. Binali Yıldırım'ın da üye olması ile MYK'daki sayı artacak. Yani, teşkilatla ilgili de düzenleme yapılması zorunlu olacak. Bu durumda da köklü bir değişiklik yerine bazı genel başkan yardımcılıklarının birleştirilmesi ile sorunun çözülmesi muhtemel.

YAZICI TOPLANTI ÖNCESİ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Toplantı öncesi soruları yanıtlayan Hayati Yazıcı, tüzük değişikliği ile genel başkan vekilliği ihdas edileceğini söylemişti. 

 

 

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YORUMLAR 74
  • Misafir 3 dakika önce
    Hikayeye devam herkes kuyrurugunu sokacak yer arıyor. İyi günler kıymetini bilin.
  • Misafir 2 saat önce
    Makamları paylaşamayacaklar. Zaten tüm idarecilerde bu sorun var herkes ya müdür oldu yada müdür vekili..
  • Misafir 2 saat önce
    işsizliği herkezi memur yaparak mı göstericekler.başka iş kalmadı mı.resmi ve gayriresmi rakamlarla yüzde 80 işsizlik var.ne yüzde 10 buçuğu.bilmem ne buçuğu.
  • Misafir 2 saat önce
    Binali Yıldırım ben almim de ve büyülüğünü göster. yoksa devamlı sözcü olursun.
  • Misafir 3 saat önce
    fiili durum resmileşti!
  • Misafir 3 saat önce
    neden doların son durumu ile ilgili haber paylaşmıyorsunuz
  • Misafir 4 saat önce
    E5 nasil duruyo haritada?.. guzel mi?
  • Misafir 4 saat önce
    yani su an ekonomi super diyorsunuz oylemi o zaman drmak yok yola devam
  • Misafir 4 saat önce
    dolar kurunu veren arkadas sana yaziklar olsun sana bir dokar bir tl ye denkti 3.5 hatu artmis rakamlarin buyuklugune bakma dolar karsisindaki hezimete bak sen
  • Misafir 4 saat önce
    Adam gibi adam Binali Yıldırım
  • Misafir 4 saat önce
    google ın yeni istanbul haritasına bakın.yeni havaalanına yeni yol yapmışlar.gözüküyo.çok çirkin duruyor.takkem fesim kafamda mesajı heralde bu.
  • Misafir 4 saat önce
    daha iyiye inşallah
  • Misafir 5 saat önce
    Kafalarina göre evitip ceviriyorlar Ama bu arada Devlet bahceliyide unutularmi ne
  • Misafir 5 saat önce
    Normalde sadece yorumları okurum ama bu defa yazma ihtiyacı duydum. Allah hakeden herkese böyle yol, dava arkadaşlığı nasip etsin. İnsan yönetici olunca sırtını yaslıyacağı dava arkaşlarına ihtiyaç duyuyor. Aynı hayat arkadaşı gibi...
  • Misafir 5 saat önce
    haram olan faizi kaldırıp kredi kardına alınan faizleri iade edebilen gerçek reistir.
  • Misafir 3 saat önce
    Usta sen gününde mi ödedin de faiz geldi.Faiz olduğunu bile bile kart borcunu ödemeyip böyle basit siyaset yapmaya ne gerek var Allah aşkına.
  • Misafir 5 saat önce
    Türk siyasetine damga vuran isimlerden birisiydi. Abudik gubidik işler olsun düşük profili olsun, çokta şey yapmamak lazım
  • Misafir 5 saat önce
    birisi evinin ya da rezıdansının altından yeni havaalanına bişey olduğu zaman kaçmak için tünel yaptırıyor.nerde oturuyosa artık.başakşehirdemi yoksa eyüptemi yada tüp geççitemi bağlı.
  • Misafir 5 saat önce
    burada yazanların hepsi yeni yetme dolar 1993 te 10000 tl idi 2003 yine eski parayla 1.700.000 sene 2017 eski parayla 3.500.000 yeni parayla 3.50 tl burada dolar euro dan şikayet edenler bundan 15 sene öncesini hatırlayamıyormu yazıklar olsun diyorum.
  • Misafir 3 saat önce
    neyin kafası bu
  • Misafir 3 saat önce
    o zaman konuşmayacaksınız ülke çok iyi çok süper diye! Sen yok dünyaya kafaya tutuyoruz yok yeni büyük Türkiye dersen ona göre icraat bekler halk.
  • Misafir 5 saat önce
    yeni derken?
  • Misafir 5 saat önce
    İşsizlik diyen şahıslar ülkede işsizlik YÖK iş beğenmemezlik bar her kes masa başı iş istiyor yoksa sanayi vasıflı eleman diye kan ağlıyor adamlar vasıfsız yetiştirmek üzere bile bulamıyor niye çünkü sanayi vasıfsız servis şöförü masa başı iş istiyor yadeyse işsizlik Yok admin yayınlarsn sevinirim
  • Misafir 5 saat önce
    helal olsun ak parti daim olsun teşekkürler. Bu felaket tellal larida biraz geçmiş tarihle bugünü iyi okusunlar da ne kadar zenginlestigimizi görsünler!
  • Misafir 5 saat önce
    ekonomi ne olucak biride bundan bahsetsin
  • Misafir 5 saat önce
    Düşük profilli işe yaramazdan ziyade bir gün ihtiyacımız olabilir gözüyle şu makam ve mevkilere bakmalıyız.
  • Misafir 5 saat önce
    Reis'le çekilen bu fotograf hangi arab devletinde çekildi acaba
  • Misafir 6 saat önce
    Dusuk profilli diyen kisiyi savciliga verelim
  • Misafir 6 saat önce
    Düşük profilli Genel Başkan Vekili.
  • Misafir 6 saat önce
    reis son sozu soyledi
  • Misafir 6 saat önce
    Zaten vekildi
  • Misafir 6 saat önce
    Normalde bir etkisi varmiydi
  • Misafir 5 saat önce
    kılıdaroğlunun bir etkisi var mı?
  • Misafir 6 saat önce
    Konusunda dunya capinda basari sahlamis kac kisi var? Ulkeye 500 tane Kemal Dervis gibi milletvekili gerekli.
  • Misafir 5 saat önce
    1 tanesi ülkeyi batırdı 500 tanesi altındaki pantolonu bile alır kardeş Allah korusun
  • Misafir 5 saat önce
    Devlet bahçeli olmayayıdı o dönemde görürdün Kemal Darwish' i
  • Misafir 5 saat önce
    türkiyenin anasını ağlatacak yani
  • Misafir 5 saat önce
    imf gönderirir, sol hükümet gelir ve yeterince batarsak tabi.
  • Misafir 6 saat önce
    Bu sifat belirleme islerini bir iki saatte cozup ekonomiye odaklansaniz
  • Misafir 6 saat önce
    Türkiye'nin bu daha iyi günleri. Türkiye'yi çok kötü günler bekliyor.Göreceksiniz...
  • Misafir 5 saat önce
    Doğru söylüyorsunuz, İzmir'e bakın mesela şimdiden başladı su çilesi çekmeye, yakında ekmeği de karne ile almaya başlarlarsa hiç şaşmam!
  • Misafir 5 saat önce
    15 yıldır göremedik gitti
  • Misafir 5 saat önce
    SENIN GIBILERIN DUASI KABUL OLSAYDI....DIS GUCLERIN MASASI SENI !!
  • Misafir 5 saat önce
    git suriyede yaşa begenmıyorsan tr yi kardeş..
  • Misafir 5 saat önce
    nasıl yani chp iktidar mı olacak?
  • Misafir 6 saat önce
    Ülke kendi başına gidiyor noldu işsizlik ekonomi
  • Misafir 5 saat önce
    ülkeyi bilmiyorumda sizi abd kendi başına yönetip devletinize kurşun sıktırıyor.
  • Misafir 6 saat önce
    Ayni kadroda sadece sifatlari degistirerek ekonomide bir devrim olacagini sanmiyorum
  • Misafir 5 saat önce
    sistem tam oturdgunda görursn ekonomısı ıyı olan yerlere gt paran varsa yoksa bos muhabbet yapma burda.
  • Misafir 4 saat önce
    gitmez burda ki gibi orda hainlik yapamaz sabun yaparlar sonra.
  • Misafir 6 saat önce
    Eş başkan olsa idi daha iyi olurdu
  • Misafir 6 saat önce
    reis arkadayız bu millet herşeyi hak ediyor
  • Misafir 6 saat önce
    sanki bir sıfatı vardıda şimdi elinden alındı :)
  • Misafir 4 saat önce
    kılçdaroğlunun sıfatı varya ondan borç alır.
  • Misafir 6 saat önce
    abi o değilde dolar euro son durum nedir öyle
  • Misafir 4 saat önce
    üretirsen ülkeni eleştirme yerine hem ülken büyür hemde senin ülkemi seviyorum dediğin kaale alınır gerçek olduğu anlaşılır.
  • Misafir 6 saat önce
    Yani orada oturacak... Hiç bir etkisi olmayacak... Sevdiğim bir adamdı,yazık oldu!
  • Misafir 4 saat önce
    demirtaşı sevmiyormuydunuz siz şıpsevdiler sizi
  • Misafir 6 saat önce
    damat beyede bir makam yakışır
  • Misafir 6 saat önce
    Hangi makam, makam mı kalmış :)
  • Misafir 6 saat önce
    nekadar eş dost akraba varsa yerleşmiş
  • Misafir 6 saat önce
    başkan yardımcısı!
  • Misafir 4 saat önce
    damadın olmaz senin heveslenme
  • Misafir 6 saat önce
    kukla olduğu resmileşti
  • Misafir 6 saat önce
    işin çivisi çıktı derdimiz bumu şimdi , hani 16 nisandan sonra ülke düzelecekti
  • Misafir 6 saat önce
    herkes için düzelecek demediler. kendileri için düzeliyor yetmez mi?
  • Misafir 4 saat önce
    çalışmadan üretmeden konuşursan ülken düzelmez. bak batıya ülkeleri için kıta aşıp sömürüyor, öldürüyor, öldürtüyor ölüyorlar. Sen ne yaptın ülken için?
  • Misafir 6 saat önce
    Gündem reel ekonomi olmalı.. Son dönemde Türkiyede fiyatlar çağ atladı... Ücretlilerin geliri açıklanan enflasyon rakamlarının bile altında kaldı.. Fakirleştik.. Kim zengin oldu bilmiyorum
  • Misafir 6 saat önce
    enflasyon 0/0 40 .
  • Misafir 6 saat önce
    fiiliyatta zaten genel başkan vekiliydi
  • Misafir 6 saat önce
    Dövizdeki artışı kim frenleyebiliyorsa onu başkan seçin. Mezhepler ve ideolojiler karın doyurmuyor.
  • Misafir 6 saat önce
    İşte bu kadar
  • Misafir 6 saat önce
    o zaman asimile olursun asimile olmak istiyorsan kapı orda git avrupaya keyfine bak ;)
  • Misafir 6 saat önce
    yuh
  • Misafir 6 saat önce
    Reis ne derse bizim için tamamdır
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