AK Parti tüzüğüne Binali Yıldırım için 'istisnai' madde

AK Parti'nin pazar günü yapılacak 3. Olağanüstü Kongresi'nde, genel başkan seçimi, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) değişikliği ile tüzük değişikliği yapılacak.

Kongrede yapılacak olan değişiklikler için bugün, AK Parti kurmayları toplandı. Hayati Yazıcı başkanlığındaki toplantıda, söz konusu değişiklikler konuşuldu. Aynı saatlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

BAŞBAKAN YILDIRIM'A YENİ UNVAN

Pazar günü yapılacak kongrede tüzük değişikliğindeki ilk ifade genel başkanlıkla ilgili. Başbakan Binali Yıldırım bu değişiklik ile Genel Başkan Vekili olacak. Yıldırım aynı zamanda AK Parti Grup Başkanı da olacak.

AK PARTİ TÜZÜĞÜNE BİNALİ YILDIRIM İÇİN İSTİSNAİ MADDE

AK Parti tüzüğüne göre hem Bakanlar Kurulu üyesi hem MKYK üyesi olunamıyor. Kabine üyesinin MYK'dan istifa etmesi gerekiyor. Başbakan Binali Yıldırım için bir istisnai durum oluşturulacak. Bunun için de tüzüğün ilgili maddesine eklenecek. Maddeyle Yıldırım, kabinede yer alabilecek.

BAZI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIKLARI BİRLEŞTİRİLEBİLİR

AK Parti'nin 'a takımı' 13 genel başkan yardımcısı ve bir genel sekreterden oluşuyor. Partinin il ve ilçe yürütme kurulu üye sayısı da genel başkan yardımcılarının sayısı ile aynı. Binali Yıldırım'ın da üye olması ile MYK'daki sayı artacak. Yani, teşkilatla ilgili de düzenleme yapılması zorunlu olacak. Bu durumda da köklü bir değişiklik yerine bazı genel başkan yardımcılıklarının birleştirilmesi ile sorunun çözülmesi muhtemel.

YAZICI TOPLANTI ÖNCESİ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Toplantı öncesi soruları yanıtlayan Hayati Yazıcı, tüzük değişikliği ile genel başkan vekilliği ihdas edileceğini söylemişti.