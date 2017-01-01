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Antalya'da çevreci çiftin katil zanlısından itiraf

Jandarmadaki ifadesinde cinayeti para için işlediğini söyleyen Ali Y. savcılıktaki ifadesinde ise cinayet için 'Çirkin' lakaplı kişinin kendisini tuttuğu söyledi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 11:33:21 Güncelleme: 11:45:02 DHA

Antalya Finike'de yaşadıkları dağ evinde öldürülen çevreci Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin katil zanlısı Ali Y., savcılık ve mahkeme ifadelerinde, kapatılan mermer ocağında çalışan 'Çirkin' lakaplı kişinin cinayetler için 50 bin TL teklif ettiğini, 3 bin TL'sini ödediğini ileri sürdü.

Asırlık sedir ve çam ağaçlarının da bulunduğu Alacadağ, Gökçeyaka, Kızılcık ve Adala gibi bölgelerdeki taş ve mermer ocaklarına karşı bölge halkının da desteğiyle yaklaşık 6 yıldır hukuki mücadele sürdüren Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin katil zanlısı Ali Y., savcılık ve mahkeme ifadelerinde, kapatılan bir mermer ocağı firmasını suçladı ve azmettirici olarak gösterdi. 

'3 BİN TL'Yİ AL 47 BİN TL'Yİ OLAYDAN SONRA VERECEĞİM'

DHA'nın haberine göre, Jandarma ve olay yeri keşfi sırasındaki ifadelerinde, 9 Mayıs akşamı öldürdüğü Büyüknohutçu çiftinin evine para için gittiği yönünde ifade veren Ali Y., savcılıktaki ifadesinde ise şunları söyledi:

"Mermer ocağında çalışan, adını bilmediğim, 65-70 yaşlarında, siyah cip kullanan, beyaz saçlı, sürekli kirli sakalla gezen, 1.65 boylarında 'Çirkin' lakaplı adam 8 Mayıs günü yanıma geldi. Bana 'Cebinde paran var mı?' dedi. 'Yok' dedim. 'Sana bir iş teklif edeceğim' dedi. Cebinden 3 bin TL çıkarıp verdi. 'Bizim ocak bunlar yüzünden kapandı, sen bunları hallet, şu 3 bin TL'yi al, 47 bin TL'yi de olaydan sonra vereceğim' dedi. 'Silah nasıl olacak' dedim. 'Silahı kendin bilirsin' dedi, başka bir şey konuşmadık." 

'HIRSIZLIK SÜSÜ VERECEKSİN' DEMİŞ

Sorgusunda evden neden hırsızlık yaptığı da sorulan Y., "Bana aynı şahıs 'Olaya hırsızlık süsü vereceksin, para çalarsan kendine, diğer çaldıklarını da dipsiz kuyuya atacaksın' dedi" diye konuştu. Ali Y., bu kişiden aldığı 3 bin TL ve evden çaldığı 2 bin 100 TL olmak üzere eşi Fatma'ya 5 bin 100 TL verdiğini kaydetti.



OLAYDAN SONRA MERMER OCAĞINA GİTMİŞ

Olaydan sonra tarif ettiği kişiye ulaşmaya çalışmadığını da belirten Y., ertesi gün saat 16.00-17.00 sıralarında bu kişiyi bulmak için mermer ocağına gittiğini, orada kendisini göremediğini söyledi. Söz konusu siyah araca ilişkin plaka bilgileri de veren Y., "Her ne kadar önceki ifadelerimde suçu tek başıma, kimsenin azmettirmesi olmadan işlemiş olduğumu söylemişsem de olay anlattığım gibi olmuştur. Adını bilmediğim, sadece simaen tanıdığım, size tarif ettiğim şahıs bana para teklif etmiş ve suçu işlememe sebep olmuştur. Ben evden maktulleri öldürme planı ile çıktım" dedi.

Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Y., buradaki ifadesinde ise cinayet öncesi mermer ocağı sahiplerinden silah talep ettiğini, ancak onların vermediğini söyledi.

'ÖLDÜRME DÜŞÜNCEM BELLİ ÖLÇÜDE VARDI'

'Çirkin' lakaplı kişiyi yaklaşık 1 yıldır tanıdığını da anlatan Ali Y., bu adamdan aldığı 3 bin TL ve evden aldığı 2 bin 100 TL'yi eşine verdiğini belirterek, "Eve ilişkin keşif kısmını eşimle eve çay içmeye gittiğimizde yapmış olabilirim. Olay akşamı maktullerden erkek olanını öldürme düşüncem belli ölçüde vardı. Ancak eşini öldürme düşüncem yoktu. Olay akşamı erkek maktul bana fener doğrulttu ben de o esnada vurdum. Işığı bir anda bana doğru tutunca panikledim ve tetiğe bastım. Erkek maktul sırtüstü düştü. Sonra kadına da ateş ettim. Onu da öldürdükten sonra kaçtım. Çok pişmanım" diye konuştu.

ÇAY İÇMEYE KEŞİF İÇİN GİTMİŞ

Ali Ulvi Büyüknohutçu'yu 4 yıldır tanıdığını kaydeden Yumaç, Büyüknohutçu çiftinin evine çay içmeye keşif amaçlı gittiklerini de itiraf etti. Y., "Evi keşfetmem gerekiyordu. Daha sonra eşimle Ali amcanın evine çay içmeye gittik ve keşif amacımı gerçekleştirmiş oldum. 'Çirkin' lakaplı kişi 47 bin TL'lik kalan tutarı, cinayetten 3-4 gün sonra getireceğini söyledi. Getireceğim dediği yer mermer ocağıydı" dedi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 19 dakika önce
    Vay salak vay bu dünyada gitti öteki dünyada gitti...bir insanı öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir...
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