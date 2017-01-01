Öğrencileriyle KPSS duası okudu!

Şanlıurfa'da özel bir kursta tarih öğretmeni olan Fethi Narin, KPSS'ye hazırlanan öğrencileriyle birlikte dua okudu.
Haberturk.com WhatsApp Hattı'na gelen videoda öğrencilerin hep bir ağızdan öğretmenlerinin cümlelerini tekrar ettiği görüldü.
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YORUMLAR 2
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Misafir 28 dakika önceee nolmuş00
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Misafir 28 dakika önceHoca reklam peşinde..KPSS Adayları ekmek peşinde...kendınızı kullandırtmayın yahu..şimdi der ki benım şu kadar öğrencım kazandı.hıkaye...00
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