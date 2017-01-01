Öğrencileriyle KPSS duası okudu!

Şanlıurfa'da özel bir kursta tarih öğretmeni olan Fethi Narin, KPSS'ye hazırlanan öğrencileriyle birlikte dua okudu.

Haberturk.com WhatsApp Hattı'na gelen videoda öğrencilerin hep bir ağızdan öğretmenlerinin cümlelerini tekrar ettiği görüldü.





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