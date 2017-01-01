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Şanlıurfa'da özel bir kursta tarih öğretmeni olan Fethi Narin
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Öğrencileriyle KPSS duası okudu!

Şanlıurfa'da özel bir kursta tarih öğretmeni olan Fethi Narin, KPSS'ye hazırlanan öğrencileriyle birlikte dua okudu

18 Mayıs 2017 Perşembe, 11:56:29 Güncelleme: 12:02:44 HABERTURK.COM

Şanlıurfa'da özel bir kursta tarih öğretmeni olan Fethi Narin, KPSS'ye hazırlanan öğrencileriyle birlikte dua okudu.
Haberturk.com WhatsApp Hattı'na gelen videoda öğrencilerin hep bir ağızdan öğretmenlerinin cümlelerini tekrar ettiği görüldü.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 28 dakika önce
    ee nolmuş
  • Misafir 28 dakika önce
    Hoca reklam peşinde..KPSS Adayları ekmek peşinde...kendınızı kullandırtmayın yahu..şimdi der ki benım şu kadar öğrencım kazandı.hıkaye...
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