İstanbul'da 2 milyonluk soygun yapan çete lideri o parayla galeri açmış

İstanbul'un Beyoğlu İlçesi’ne bağlı Örnektepe’de kuyumculuk yapan Erdoğan Ekşi 14 Nisan günü cuma namazına gittikten kısa bir süre sonra, dükkânı maskeli ve silahlı 5 kişi tarafından soyuldu. Birçok kişinin gözleri önünde gerçekleşen soygun, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

FİLMLERİ ARATMADI

Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, soygun sonrası harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıların kimliğini belirlemek için filmleri aratmayan bir çalışma yaptı. Geçmişe dönük güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracı tespit etti. Zanlıların kullandığı aracın çalıntı ve ikiz plakalı olduğunu belirleyen polis, başka bir görüntüde ise şüphelilerin soyguna gitmeden önce bir sokakta kıyafetlerini değiştirip maske taktıklarını gördü.

SATARKEN YAKALANDILAR

Polis çalışma yaparken, şüpheliler 4 Mayıs günü Kâğıthane’de bir kuyumcuyu daha soydu. Kuyumcudan 251 bin TL’lik altın alan soyguncuları yakalamak için soruşturma derinleştirildi ve operasyon başlatıldı. Çalınan altınları başka bir kuyumcuya satan çete lideri Nihat Ö. ile Hasan Ö., dükkân çıkışında yakalandı. Eşzamanlı düzenlenen operasyonda diğer çete elemanları Oğuz K. (29), Burak K. (23) ve Gökhan A. (30) da gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülerek sorgulanan çetenin, son 2 ayda 10 kuyumcudan 2 milyon TL değerinde altın çaldıkları belirlendi.

CİNAYET SİLAHI ÇIKTI

Soruşturmada şüphelilerle ilgili ilginç detaylar da ortaya çıktı. Çete lideri Nihat Ö.’nün, kuyumcu soygunlarının ardından Bağcılar’da bir oto galerisi açtığı tespit edildi. Çete üyelerinden Burak K.’nın da Şişli’de öldürülen asker Oğuzhan Bakırhan cinayetinde kullanılan silahlardan birinin sahibi olduğu belirlendi. Soruşturmanın ardından 5 kişi tutuklandı.