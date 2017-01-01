AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin son bir kaç yıldır yaşanan olumsuzlukları geride bırakarak geleceğe dönük bir hamleyle yürüyüşünü devam ettirmesi gerektiğini belirterek, "Kurucu Genel Başkanımız ve AK Parti'nin buluşması, sadece partiye değil ülkemize yeni bir heyecan getirecektir." dedi.

"DİĞER KONGRELERDEN FARKLI OLACAK"

Yılmaz, yaptığı açıklamada, 21 Mayıs'taki AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi'nin diğer kongrelerden farklı olacağını söyledi.

"Kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, inşallah tekrar aday olacak ve seçilecek. Bu bizim için çok önemli ve heyecan verici bir hadise." diyen Yılmaz, kongreyle Türkiye'de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişte önemli bir adımın daha atılmış olacağını vurguladı.

Yılmaz, kongrede sadece genel başkanlık seçimi yapılmayacağını, aynı zamanda Merkez Karar Yürütme Kurulu ve diğer kurullarda da bir yenilenmenin olacağını ifade etti. Her kongrenin "taze kan" anlamında bir fırsat olduğunun altını çizen Yılmaz, AK Parti'nin bu fırsatı değerlendireceğini dile getirdi.

Yılmaz, kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın yapacağı konuşmaların hem AK Parti hem de Türkiye'nin gelecek perspektifi açısından önemine dikkati çekti. Kongreye yoğun bir katılım beklediklerini ifade eden Yılmaz, bin 470 civarında delegenin kongrede olacağını söyledi.

Bu kongre için yeni bir şarkı düşünmediklerini, zaten geniş bir repertuvarları olduğunu kaydeden Yılmaz, halk tarafından sevilen pek çok şarkının kongre salonunda duyulacağını anlattı.

"YENİ BİR ATILIM DÖNEMİNE İHTİYAÇ VAR"

Kongre duyurusunu "Yeni Atılım Dönemi; Demokrasi, Değişim, Reform" sloganıyla yaptıklarını hatırlatan Yılmaz, "Daha özgürlükçü, gelişmiş ve müreffeh bir Türkiye için yeni bir atılım döneminden bahsettik. Şimdi diyoruz ki yeni bir atılım dönemine ihtiyaç var. Son bir kaç yıldır yaşadığımız olumsuzlukları da geride bırakarak, Türkiye'nin geleceğe dönük yeni bir hamleyle yürüyüşünü devam ettirmesi gerekir. Kurucu Genel Başkanımız ve AK Parti'nin buluşması, sadece partiye değil ülkemize yeni bir heyecan getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medyadaki çalışmalarda "Sağlam İrade, Kurucu Lider" ve "Sağlam İrade, Güçlü Türkiye" gibi sloganlar kullanıldığını aktaran Yılmaz, bu kavramların özünün "kutlu davayı ortaya koymak ve bunun kurucu liderle buluşmasının altını çizmek" olduğunu vurguladı.

"TÜZÜK KOMİSYONU OLUŞTURULUP, TEKLİF GÜNDEME GETİRİLİR"

Kongre gündemi belirlenirken resmi gündeme bir tüzük maddesinin konulduğunu ifade eden Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunun kullanılıp, kullanılmayacağı ihtiyaca göre belirlenecek. Şu anda belli çalışmalar yapılıyor. Bunlarla ilgili henüz karar verilmiş değil. Tüzük değişikliğine ihtiyaç olduğu yönünde karar alınırsa, o gün bir Tüzük Komisyonu oluşturulup bu teklif gündeme getirilir ve delegelerin onayı olursa bazı tüzük değişiklikleri de söz konusu olabilir."

Olağanüstü kongrenin ardından AK Parti'nin olağan kongre sürecine gireceğine işaret eden Yılmaz, en geç 2018'in sonbaharına kadar bu kongrenin de gerçekleşeceğini açıkladı. Yılmaz, bazı değişiklikleri yapmak için hem olağanüstü kongrenin hem de olağan kongrenin imkan sunduğunu söyledi.

"YENİ SİSTEMDE İŞİN ODAĞINDA MİLLET, MİLLİ İRADE VAR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Hakimler Savcılar Kurulu üyelerinin TBMM'de seçilmesine ilişkin de değerlendirme yaptı.

Yeni düzenlemeyle Kurulun 13 üyesinden 7'sinin TBMM'de seçildiğine vurgu yapan Yılmaz, şunları kaydetti:

"İki turlu bir oylamayla en son beşte üç çoğunluk gerekiyor. Bugünkü sayılarla baktığınızda en az 330 milletvekilinin oyuyla seçilebiliyor. Dolayısıyla bir uzlaşma gerektiriyor. Bu uzlaşma sağlandı. Milliyetçi Hareket Partisi ile sağlanan bir uzlaşmayla bu seçim gerçekleştirilmiş oldu. Meclisimiz adına gurur verici bir gün oldu. Bu uygulama, Meclisin gücünü, etkinliğini bir kez daha ortaya koydu. Yeni anayasa değişimiyle birlikte, Meclisin yeni yetkilere kavuştuğunu da göstermiş oldu. Meclisin yaptığı oylama şunu gösteriyor, yeni sistemde işin odağında millet, milli irade var."