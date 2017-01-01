Taksim'de uyuşturucu etkisindeki gençler böyle görüntülendi

Taksim'de bir altgeçitte uyuşturucu maddenin etkisiyle kendinden geçen 3 gencin hali yürekleri sızlattı. Otobüs bekleyen vatandaşlar kaldırımda sızan gençlerin arasından geçerek yollarına devam etti.
İHA'nın haberine göre, Taksim Cumhuriyet Altgeçidi'nde uyuşturucu maddenin etkisiyle kendinden geçerek, kaldırımda sızan 3 genç kameralara yansıdı. Altgeçitte otobüs bekleyen vatandaşların arasında sızan gençler, içler acısı hali yürekleri burktu. Bazı vatandaşlar, kaldırımda düzensiz bir şekilde sızan gençlerin arasından geçerken bazıları da kaldırımdan inerek yollarına devam etti. Gençlerin yürekleri sızlatan hali ise kameralara yansıdı.
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YORUMLAR 6
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Misafir 4 dakika önceUYUSTURUCU TACIRLERINEDE IDAM ISTIYORUZ00
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Misafir 4 dakika önceKAMERAYA ÇEKEN NE YAPIYORMUŞ00
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Misafir 6 dakika önceYÜREKLERİMİZ NİYE SIZLAYACAK ONU ANLAMIYORUM..Biz mi diyoruz onlara uyuşturucu alın da yığılın bir köşeye diye..Bunların bir çoğunu hastanelere götürüyorlar gerekli müdahaleyi yapıyorlar, telkin ediliyorlar belki yetmez ama... çıkınca kaldıkları yerden devam ediyorlar..su testisi misali..kimse kusura bakmasın..00
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Misafir 9 dakika öncene yapacaklardı acaba?00
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Misafir 13 dakika önceYazık insancıklara00
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Misafir 14 dakika önceYürekleri mi sızlatıyor ? Bırakın Allah aşkına kendi eden kendi bulur en iyisini yapıp karışmamış kimse .00
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Misafir 15 dakika önceyureklerı sızlatan hallerini ayıkkan bunlar görseniz keşke bir de abi lira var mı dıye yapıssınlar sıze bıçak çeksınler00
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Misafir 17 dakika önceToplayın bu insanları belki topluma faydalı 1 rer insan olurllar00
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