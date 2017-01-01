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Taksim'de uyuşturucu etkisindeki gençler böyle görüntülendi

Otobüs bekleyen vatandaşlar kaldırımdaki gençlerin arasından geçerek yollarına devam etti

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:23:57 Güncelleme: 12:37:55 İHA

Taksim'de bir altgeçitte uyuşturucu maddenin etkisiyle kendinden geçen 3 gencin hali yürekleri sızlattı. Otobüs bekleyen vatandaşlar kaldırımda sızan gençlerin arasından geçerek yollarına devam etti.

İHA'nın haberine göre, Taksim Cumhuriyet Altgeçidi'nde uyuşturucu maddenin etkisiyle kendinden geçerek, kaldırımda sızan 3 genç kameralara yansıdı. Altgeçitte otobüs bekleyen vatandaşların arasında sızan gençler, içler acısı hali yürekleri burktu. Bazı vatandaşlar, kaldırımda düzensiz bir şekilde sızan gençlerin arasından geçerken bazıları da kaldırımdan inerek yollarına devam etti. Gençlerin yürekleri sızlatan hali ise kameralara yansıdı.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 4 dakika önce
    UYUSTURUCU TACIRLERINEDE IDAM ISTIYORUZ
  • Misafir 4 dakika önce
    KAMERAYA ÇEKEN NE YAPIYORMUŞ
  • Misafir 6 dakika önce
    YÜREKLERİMİZ NİYE SIZLAYACAK ONU ANLAMIYORUM..Biz mi diyoruz onlara uyuşturucu alın da yığılın bir köşeye diye..Bunların bir çoğunu hastanelere götürüyorlar gerekli müdahaleyi yapıyorlar, telkin ediliyorlar belki yetmez ama... çıkınca kaldıkları yerden devam ediyorlar..su testisi misali..kimse kusura bakmasın..
  • Misafir 9 dakika önce
    ne yapacaklardı acaba?
  • Misafir 13 dakika önce
    Yazık insancıklara
  • Misafir 14 dakika önce
    Yürekleri mi sızlatıyor ? Bırakın Allah aşkına kendi eden kendi bulur en iyisini yapıp karışmamış kimse .
  • Misafir 15 dakika önce
    yureklerı sızlatan hallerini ayıkkan bunlar görseniz keşke bir de abi lira var mı dıye yapıssınlar sıze bıçak çeksınler
  • Misafir 17 dakika önce
    Toplayın bu insanları belki topluma faydalı 1 rer insan olurllar
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