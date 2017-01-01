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Diyarbakır'daki patlama sesi korkuttu

El yapımı patlayıcıya çevrilmiş iki tüpün imha edilmesi sırasında kentin bir çok noktasından duyulan patlama sesi paniğe neden oldu

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:34:59 Güncelleme: 12:49:11 AA

Diyarbakır merkez Sur İlçesinden gelen patlama sesi kentte paniğe neden oldu. Patlamanın sokağa çıkma yasağının sürdüğü alanda bulunan 2 piknik tüpü içerisine yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) kontrollü imhasından kaynaklandığı öğrenildi.

Sur ilçesinde daha önce çatışmaların yoğun olarak meydana geldiği ve halen sokağa çıkma yasağının sürdüğü Bardakçı sokak sonunda 2 piknik tüpü bulundu. Yapılan incelemede tüplerin el yapımı patlayıcıya çevrildiğini belirleyen polis, durumu bomba imha uzmanlarına haber verdi. Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Sur ilçesinde bulunan iki adet piknik tüpü bomba uzmanlarının müdahalesiyle imha edildi.

PATLAYICI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İmha sırasında kentin bir çok noktasından duyulan patlama sesi paniğe neden oldu. Ancak, patlamanın kontrollü patlama olduğunu duyan vatandaşlar rahatladı. Sokağa çıkma yasağının bulunduğu alanlarda güvenlik güçlerinin patlayıcı arama çalmalarının sürdüğü belirtildi.

 

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