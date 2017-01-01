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Meteoroloji'den Batı kesimlere yerel kuvvetli yağış uyarısı

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:51:16 Güncelleme: 12:53:45

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra batı kesimlerde etkisini artıracak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Denizli, Manisa ile İzmir , Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Burdur, Isparta, Balıkesir'in güneyi ile Eskişehir'in güney çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğini açıkladı. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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