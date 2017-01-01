Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 3 cinayet 2 yaralama olayına karışan "Sarallar" ve "Şahinler" çetesine yönelik düzenlediği operasyonda, Sedat Şahin Beykoz'daki evinden kılpayı kaçmayı başarmıştı.



"SON DURAK OPERASYONU" İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU

Organize suç örgütü lideri Sedat Şahin'in yakalanması için özel takip ekibi oluşturuldu. Polisten kaçan Sedat Şahin'in yakalanması için tüm ihbarlar ve değerlendirmeler mercek altına alındı. Yapılan uzun çalışmaların ardından Sedat Şahin'in Beykoz Öğünce Köyü'nde lüks bir çiftlik evinde gizlendiği belirlendi.



OPERASYON ŞİFRESİ: "BEYKOZ TARAFINDA KAHVALTI VAR"

Sedat Şahin'in daha önceki operasyonlardan kılpayı kaçması nedeniyle, operasyon bilgisi İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gaffar Demir ve Organize Şube Müdürü Murat Mutlu'da toplandı. Önceden belirlenen ekiplere operasyon bilgisi; "Beykoz tarafında bir kahvaltı organizasyonu var" denilerek verildi.



LÜKS ÇİFTLİK EVİNE BASKIN

Ekipler, sabah saat 09.00 sıralarında Sedat Şahin'in gizlendiği lüks çiftlik evine operasyon düzenledi. Operasyonda, Sedat Şahin ve yanında bulunan 2 koruması kıskıvrak gözaltına alındı.

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Sedat Şahin'in gizlendiği lüks çiftlik evinde yapılan aramada, 2 LAW silahı, 10 kaleşnikof, 11 tabanca, 4 el bombası ve çok sayıda mermi ele geçirildi.Beykoz'da 19 Mayıs 2016 günü, Şahinler grubu lideri Sedat Şahin'in villasına yönelik uzun namlulu silahlarla suikast saldırısı düzenlendi. Saldırı sonrasında Sedat Şahin'in kayınvalidesi Gülçin Erkerman yaralandı. Daha önceki yıllarda da aralarında husumet bulunan "Sarallar" ve "Şahinler" çetesi arasındaki kavga bu suikast eylemiyle yeniden alevlendi.İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Sarallar" ve "Şahinler" çetesine İstanbul merkezli, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda, çete lideri Burhanettin Saral'ın da aralarında bulunduğu Sarallar çetesinden 17 kişi, Şahinler çetesinden de 35 kişi gözaltına alındı. Şahinler çetesi lideri Sedat Şahin operasyondan kılpayı kaçmayı başardı.Yapılan operasyonlarda Sarallar çetesinin üyesi olan Engin Göleli'nin kullanldığı lüks otomobilde, suikast silahı zulası ele geçirildi. Otomobil çalışıyor vaziyetteyken, vites manuele alınınca açılan gizli bölmede silah ve mermiler bulundu.

ÇETELERİN CİNAYET VE YARALAMALARI DA DEŞİFRE EDİLDİ

Gözaltına alınan çete üyelerinin yapılan sorgulamalarında, karıştıkları tüm cinayet ve yaralama eylemleri de deşifre edildi. İşte çetelerin işledikleri cinayet ve yaralama eylemleri:

- 19 Mayıs 2016 günü Beykoz'da Sedat Şahin'in kayınvalidesi Gülçin Erkerman'ın Sarallar çetesi üyelerince silahla yaralanması.

- 6 Haziran 2016 günü Kağıthane'de, İbrahim Akyıldız'ın Şahinler çetesi üyelerince öldürülmesi.

- 9 Haziran 2016 günü Kağıthane 'de Erkan Duman'a yönelik Şahinler çetesi tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi.

- 28 Temmuz 2016 günü Beykoz'da yapılması planlanan eylem öncesinde, 1 adet lav silahı, 2 adet kaleşnikof silah, 2 adet tabanca ve çok sayıda kaleşnikof ve tabanca mermilerinin ele geçirilmesi.

- 9 Ağustos 2016 günü Eyüp Göktürk'te Abbas Ata'nın kızının gözü önünde Şahinler çetesi üyelerince öldürülmesi. Çete üyelerinin motosikletlerle düzenlediği saldırı görüntüleri güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenmişti.

-15 Ağustos 2016 günü, İzmir Çeşme'de yapılması planlanan saldırı öncesinde, 2 adet el bombası, 5 adet tabanca, çok sayıda tabanca mermisi ele geçirildi.

- 26 Ağustos 2016 günü Ümaniye Çamlıca gişelerinde 2 adet el bombası, 5 adet tabanca ve çok sayıda tabanca mermisi ele geçirilmesi.

- 25 Ekim 2016 günü Eyüp Göktürk'te Yakup Çelik'in Şahinler çetesi üyelerince öldürülmesi eylemi.