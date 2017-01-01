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CHP'den ABD ziyaretine yorum: Geriye emoji kaldı!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin "Hiçbir kazanımın elde edilmediği bir ziyaret" dedi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 14:38:40 Güncelleme: 15:18:23 AA

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Amerika ziyaretinden geriye bir emoji ile tarif edilebilecek bir Amerika'ya gidiş geliş kalmıştır. Amerika'da, Türkiye'nin itibarı bir kere daha yerle yeksan edilmiştir. Bizce sonuçları bakımından Türkiye lehine hiçbir kazanımın elde edilmediği bir ziyarettir." dedi.

CHP Grup Yönetim Toplantı Salonu'nda basın mensuplarıyla sohbet toplantısı düzenleyen Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesine değinerek, "Atılan taş, ürkütülen kurbağaya değmemiştir. Bu ziyaret için noktalama işaretiyle yapılacak bir değerlendirme yoktur. Olsa olsa sosyal medyada kullanılan emojilerle bu ziyarete değişik anlam ve değerlendirmeler yüklenebilir. Herkesin emojisi de kendine olur." ifadesini kullandı.

Ziyaret sırasında, Türkiye'nin Washington Büyükelçinin heyetlerarası görüşmede yer almamasının, diplomatik teamüllere aykırı ve yanlış bir iş olduğunu dile getiren Altay, Cumhurbaşkanlığı korumalarının, ABD'deki güvenlik güçleriyle ve vatandaşlarla bir çatışma ortamına girmelerinin de Türkiye'nin itibarı anlamında çok olumlu bir not sayılamayacağını söyledi.

"Bir fotoğraf verme güdüsü ve ihtiyacından kaynaklı bir ziyaretle karşı karşıyayız. Bu ziyaretin tırnak içindeki başarısı fotoğraf vermeyle sınırlıdır. Tayyip Erdoğan ile Donald Trump'ın birlikte verdikleri fotoğrafla sınırlıdır." diyen Engin Altay, şöyle devam etti:

 

" Fetullah Gülen, Reza Zarrab, YPG - ABD ilişkileri, Irak, Suriye gelişmelerinin konuşulduğu anlaşılmakla birlikte bu ziyarette somut hiçbir sonuç elde edilememiştir. Ziyaretten ABD basını için akılda kalan olsa olsa şu olabilir. Trump'un, Andrew Brunson isimli papazın ABD'ye iadesini istemesi, Erdoğan'ın da Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesini istemesi, Amerikan basınının gördüğü belki de tek şeydir. Bu da önemli hale getirilebilecek bir ziyaretin, aslında diplomatik olarak, uluslararası ilişkiler bakımından hiçbir ciddiyetinin olmadığını da ortaya koymuştur. Tansiyon düşüren ama somut hiçbir sonucu olmayan bir ziyaretten geriye kalan, nezaket gereği tebessüm edilerek çekilmiş bir fotoğraftır."

Türkiye'nin dış politikadaki tutarsız politikalarının Tahran, Şam ve Bağdat'ı Türkiye'ye karşı aynı eksende birleştirdiğini savunan Altay, hükümetin, dış politikada Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ayarlarına ve temel anlayışına geri dönmesine acil ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Altay, "Türkiye'nin, bölgedeki sorunların çözümü noktasında edilgen hale gelen, stadyum dışına atılmış pozisyonunun bir an önce düzeltilmesi için öncelikle bölge barışına katkı sunacak politikalar geliştirmeye, mülteci üreten savaş politikalarına payanda olmak yerine Türkiye'de ve bölgede demokrasinin süratle güçlenmesine yönelik adımlar atmasını da bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Amerika ziyaretinden geriye bir emoji ile tarif edilebilecek bir Amerika'ya gidiş geliş kaldığını savunan Altay, "Amerika'da, Türkiye'nin itibarı bir kere daha yerle yeksan edilmiştir. Tansiyon düşürmek için ABD'ye gitmeye gerek yoktur. Türkiye-ABD ilişkilerinde tansiyonu düşürmenin daha başka yol ve yöntemleri vardır. Bizce sonuçları bakımından Türkiye lehine hiçbir kazanımın elde edilmediği bir ziyarettir." dedi.

"HÜKÜMET BİR AN ÖNCE OHAL'İ KALDIRMALI"

Engin Altay, Türkiye'nin, OHAL şartlarıyla daha fazla yaşaması ve yol alabilmesi mümkün olmadığını belirterek, "Hükümetin bir an önce OHAL'ı kaldırmasını ve Türkiye'nin süratle bir normalleşme ve demokratikleşme yolunda adım atması öncelikli ihtiyacıdır." ifadesini kullandı.

Bu hafta sonu yapılacak olan AK Parti Büyük Olağanüstü Kurultay'ı ile Türkiye'nin bir parti devletine geçeceğini iddia eden Altay, "Türkiye'nin, YSK'nın taşeronluğu ile bütün ortak değerleri ve paydası yok edilmiş olacaktır. Bu da demokrasimizin gelişmesinin önündeki en büyük engeldir. Dünyanın hiçbir ülkesinde parti devleti ile demokrasi kazanımı elde etmek mümkün değildir. Parti devleti inşa edilen bütün ülkelerde demokrasi rafa kaldırılır. Türkiye'de de olan ve olacak olan budur." görüşünü ileri sürdü.

İstanbul Valiliğinin, Beşiktaş Belediyesinin "19 Mayıs etkinliğini yasaklamasını" üzülerek ve ibretle izlediklerini belirten Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hükümete çağrı yapıyorum. Beşiktaş'ta insanların 19 Mayıs'ı coşkuyla kutlamasını engelleyecek bir güç yeryüzünde yoktur. Türkiye'nin ve hükümetin 19 Mayıs'ın coşkuyla, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Beşiktaş'ta da kutlanmasını engelleyebilmesi mümkün değildir. Hükümetin asıl bu tutumu bir çatışma, provokasyon, kargaşa ve kaos ortamına zemin hazırlar. Bir ülkede, bir milli bayramı hükümet men ediyorsa, yasaklıyorsa o ülkede fiili olarak faşizm vardır ve insanlar faşizme karşı omuz omuza direneceklerdir. Direnme hakkı demokrasilerde var olan kutsal bir haktır. CHP'lilerin, Atatürkçülerin, vatanseverlerin olduğu yerde terör olmaz."

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"İHTİYACIMIZ OLAN ŞEY BARIŞ"

Bir soru üzerine Altay, Suriye'de, Türkiye'nin manevra alanının daraltılmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Suriye'nin kuzeyinde yaşayan Kürtler başta olmak üzere Türkiye'nin, sınırlarımızın dışındaki bütün Kürtlerin barışını, huzurunu, güvenliğini temin noktasında katkı sunmak gibi de bir görevi vardır. Kastımız burada terör örgütleri değil." diye konuştu.

Suriye'deki durumun, Türkiye'de iç politika malzemesi yapılmaması gerektiğinin altını çizen Altay, "Türkiye'nin, hükümet olarak da hep birlikte Kürtlerle bir kavgası olmaz, olmamalıdır. Devlet, terör örgütleriyle mücadele eder." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ısrarla Rakka operasyonuna dahil olma arzusundan da kuşku duyduğunu belirten Altay, bölgedeki bütün Kürtleri terörist gören bir anlayışın bölge barışına hizmet etmeyeceğini de söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Altay, Türkiye'nin, Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğüne hizmet edecek politikalara destek vermesini isteyerek, "Savaş çığırtkanlığı, tehditler yerine diplomatik süreçlerin izlenmesi bölgenin barışı için tek çıkıştır. İhtiyacımız olan şey barış, savaş değil. İhtiyacımız olan şey silah değil." dedi.

 

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YORUMLAR 38
  • Misafir 2 dakika önce
    Söylenen hersey dogru,altina imzami atarim.
  • Misafir 2 dakika önce
    kedi ulaşamadığı ciğere pis dermiş.bu da chp
  • Misafir 3 dakika önce
    Erdogan Trum görüsmesi diyorsunuzda iki gün gecdi dogru dürüst bir sey bile söylemediler Ha bire resim karelerini gösteriyorlar uyumaya devam
  • Misafir 3 dakika önce
    CHP hiçbir işe yaramadı diyorsa demek ki işe yaramıştır cümlesi Türkiye'nin aynasıdır. Sıfıra sıfır elde var sıfır olduğunu göremiyorsak taraflıyız demektir.
  • Misafir 4 dakika önce
    CHP ülkenin tökezlemesini arzu eden bu yolla boyunun yükseleceğini sanan bir parti. CHP faydalı bir muhalefet partisi değildir.
  • Misafir 5 dakika önce
    Yav he
  • Misafir 6 dakika önce
    CHP liler bu kafalarla giderlerse hiçbir zaman başkan ve halka hizmet edemezler. Ancak konuşup konuşup milletvekili maaşlarını alırlar.
  • Misafir 7 dakika önce
    CHP Türkiye için her zaman kayıptır.
  • Misafir 9 dakika önce
    Böyle Ohal omur boyu olsa
  • Misafir 9 dakika önce
    chp hiç bir işe yaramadı diyorsa Türkiye bu ziyaretten ciddi kazanımlar elde ederek dönmüştür.
  • Misafir 10 dakika önce
    Parti sorunları bitti mi ya dünyadan ülkeden bahsediyosun
  • Misafir 10 dakika önce
    turklerin en buyuk dusmani bu cehapee zihniyetidir
  • Misafir 11 dakika önce
    chp sus
  • Misafir 12 dakika önce
    Mucize beklemiyordunuz herhalde? Ne olucakti ya,tamam efendim olur efendim deyip her istediklerimizi yapicaklarini beklemiyordunuz herhalde.Bir kerede kostek olmayin devletinize.
  • Misafir 13 dakika önce
    SİZ DE DP Yİ ve SAADETİ ZİYARET EDİN. ÜLKYE .ÇOK KAZANIMLARI VAR . HAH AHAHAH
  • Misafir 17 dakika önce
    ohalin size ne zararı var
  • Misafir 19 dakika önce
    hakkaten he, başımızda kılıçdaroğlu olaydı kim bilir ne kazanımlarla dönerdi abd'den :))))))))))
  • Misafir 19 dakika önce
    Muhalefet iktidar potansiyeline sahip olmalı ki, iktidar partisi korksun ve daha mükemmel işler yapsın
  • Misafir 20 dakika önce
    Tarih seni de vatan haini olarak yazacak. Zavallı...
  • Misafir 21 dakika önce
    CHP'li bürokratların beceriksiz geçmişi ve partinin kültürü bu partiyi iktidar yapmıyor. Türkiye'nin iktidar potansiyeline sahip muhalefet partilerine ihtiyacı var.
  • Misafir 22 dakika önce
    Bu yazıları okuyunca neden Pensilvanya'dan açıklama yapmışlar hissine kapılıyorum
  • Misafir 23 dakika önce
    zavallı engin git işine
  • Misafir 24 dakika önce
    kedi la bunlar. uzanamıyorlar ciğere ;)
  • Misafir 24 dakika önce
    Chpye yüklenmiş siniz de bende bu görüşmeden bi kazanım olmadığını düşünüyorum olmasınıda hiç beklemedim zaten. Abd'den bize hayır gelmez açık net.
  • misafir3461 26 dakika önce
    sen git bakalım kılıçdaroğlu ne kazanç elde edeceksin bir görelim :D
  • Misafir 26 dakika önce
    İsmet İnönü partisiz devlet başkanımıydı açaba
  • Misafir 29 dakika önce
    sizin gibi siyaset müsfetteyleri olduğu sürece kazanımlarımıx yavaş ilerler ama ilerler. türkiyenin yüz karaları. eleştirme icraat göster millet görsün.
  • Misafir 31 dakika önce
    sizin esameniz bile olamazdı
  • Misafir 33 dakika önce
    SEN BOŞVER YORUMU SİZE ALLAH NİYE NASİB ETMİYOR ORALARA GİTMEYİ HİÇ DÜŞÜNDÜMÜZMÜ
  • Misafir 34 dakika önce
    Chp.memleket düşmanı haline geldi
  • Misafir 34 dakika önce
    yahu bir kerede tebrik edin arkadaş
  • Misafir 34 dakika önce
    Agziniza saglik cok dogru ve dürüstce umarim yalakalara örnek olur
  • Misafir 19 dakika önce
    CHP yalakalarını gördün mü?
  • Misafir 35 dakika önce
    chp den baska yorum beklenmezdi.onemlide degilll
  • Misafir 38 dakika önce
    CHP NE ANLAR SİYASETTEN ONLARIN YAPTIĞI ÇAMUR SİYASETİ ONUN İÇİN HALKTAN OY ALAMIYORLAR
  • Misafir 40 dakika önce
    CHP olsaydi bu isleri hemen cozerdi.Anadolu'ya 25bin doktorali adam getirtip, Cin'den gelcek mallari paketleyip satma gibi muthis projeleri olan CHP'den daha fazla akil beklemek zaten zaman israfi.
  • Misafir 40 dakika önce
    sanki chp başta olsaydı genel başkanınız amerikan başkanına kafa atacaktı
  • Misafir 41 dakika önce
    Kıskançlıkta son nokta...Nazar etme nolur ,çalış seninde olur.
  • Misafir 41 dakika önce
    aynı kafa hiç değişmiyor yazık
  • Misafir 43 dakika önce
    Açık konuşayım, o basın toplantısında ülkemi sizinkilerden birinin, herhangi birinin temsil etmesini istemezdim diye geçti içimden
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