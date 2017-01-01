Manisa'da bir kişi evli kızı ile birlikte uygunsuz yakaladığı yakınını öldürdü

Manisa'nın Alaşehir İlçesi'nde 42 yaşındaki Yunus G., evli ve çocuklu akrabası 29 yaşındaki İsmail Uğur G. ile kızı 22 yaşındaki E.K.'yi, evinde uygunsuz halde yakalayınca, bıçakla saldırdı. Kendisine tabanca ile ateş açan G.'yi öldüren kızı E.K.'yi ağır yaralayan Y.G., jandarmaya teslim oldu.



DHA'nın haberine göre olay, dün saat 23.30 sıralarında, Türkmen Mahallesi'nde meydana geldi. Kahve işleten Yunus G., evinde, uzaktan kuzeni olan evli ve 2 çocuk babası, eski futbolcu, çiftçilik yapan İsmail Uğur G. ile evli ve 1 çocuk annesi ev kadını kızı E.K.'yi uygunsuz halde gördü. Çılgına dönen Yunus G., evdeki ekmek bıçağını aldı. İsmail Uğur G., yanındaki tabancayla Yunus G.'ye bir el ateş etti ancak, isabet ettiremedi.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Yunus G., bunun ardından İsmail Uğur G.'yi defalarca bıçakladı. Daha sonra G.'nin tabancasını alan Yunus G., kızı E.K.'ye 4 el ateş edip onu yaraladı. Birkaç el de G.'ye ateş eden Yunus G., jandarmayı arayarak haber verdi. Yunus G.'yi gözaltına alan jandarma, sağılık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, G.'nin olay yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralı E.K. ise, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ve bıçağa, jandarma tarafından el konuldu, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



