Adana'da öğrenci servisi şoförü, 3 çocuklu hostesi kaçırdı

Adana'da özel bir kolejin öğrenci servisi sürücülüğünü yapan şahsın, aynı araçta hosteslik yapan 3 çocuk annesi bir kadını kaçırdığı ileri sürüldü.

İHA'nın haberine göre, Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da meydana gelen olayda, bir özel kolejin öğrenci servisinde hosteslik yapan 3 çocuk annesi Mehtap H. (29), 16 Mayıs günü sabah saat 10.00 gibi, "Bir arkadaşımla yeni bir iş başvurusu yapmak üzere buluşacağız" diyerek evden çıktı.

Ancak genç kadından daha sonra haber alınamadı. Bunun üzerine bir mağazada çalışan kocası Gökhan H. (36), genç kadının annesini arayıp eşini sordu. Anne de kızıyla sabah görüştüğünü bir arkadaşıyla iş aramaya gittiğini söyledi. Bir süre sonra ise genç kadının kız kardeşinin telefonuna, "Ben Mehmet, kız kardeşiniz benim yanımda, çocuklar size emanet" diye SMS geldi. Gökhan H. bu mesaj üzerine polise giderek, eşinin öğrenci servisinde hostes olarak çalıştığını, servisi süren Mehmet B.'nin eşini kaçırdığını ileri sürerek başvuru yaptı. Yapılan başvuru üzerine polisler genç kadın ve zanlıyı aramaya başladı. Bir süre sonra da genç kadının ablası, çalan telefonunu açtığında Mehtap H., "Abla beni kurtarın" dedikten sonra telefon kapandı.



"3 ÇOCUKLA BAŞ BAŞA KALDIM"

Gökhan H. eşinin hayatından endişe ettiğini belirterek, "Benim eşim kaçırıldı, kaçmadı. Bunu da birlikte çalıştığı ve bizim de ailece görüştüğümüz evli, 3 çocuklu biri yaptı. Ben de 3 çocukla baş başa kaldım. Çocuklarım annelerini soruyor cevap veremiyorum. Bir an önce eşimin bulunmasını istiyorum. Bu şahıs eşime iş bulacağını söyleyerek kandırıp kaçırmış" dedi.

Olaydan sonra yapılan başvuru üzerine polis, genç kadın ve zanlıyı bulmak için çalışma yürütüyor.