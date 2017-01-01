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Kayseri'de çifte cinayetin sanığı MİT görevlisine 1.5 yıl sonra tahliye

Nazım D. önceki duruşmalarda olduğu gibi, "Cinayeti ben işlemedim. Mahkeme tarafından aldırılan raporlardan benim olmadığım kanıtlandı. Cinayet saati işyerimde idim" dedi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 15:19:47 Güncelleme: 15:22:13 DHA

Kayseri'de enselerinden vurularak öldürülen emlakçı Cuma Çiğdem (37) ve Özgür Alsan'ın (33) cinayet sanığı olarak 1.5 yıldır tutuklu bulunan MİT çalışanı Nazım D. (40) 9'ncu duruşmada tahliye oldu.

DHA'nın haberine göre, 14 Aralık 2015'te Kocasinan İlçesi'ne bağlı Serçeönü Mahallesi'ndeki bir ofiste enselerinden vurularak öldürülen Cuma Çiğdem ve Özgür Alsan cinayetiyle ilgili tutuklanan MİT çalışanı Nazım D. hakim karşısına çıktı. 

Nazım D. önceki duruşmalarda olduğu gibi, "Cinayeti ben işlemedim. Mahkeme tarafından aldırılan raporlardan benim olmadığım kanıtlandı. Cinayet saati işyerimde idim" dedi.

"KAMERA KAYITLARI VARDI"

Şüphelinin cinayet saatinde MİT binasında olduğuna dair tanıklar dinlendi. Telefon kayıtlarının (HTS) da incelendiği davada, Nazım D.  mahkeme heyeti tarafından adli kontrol ve yurtdışı yasağı konularak tahliye edildi.

Sanık Avukatı Ercan Avcı, duruşma sonrası yaptığı açıklamada ''1.5 yıldır verdiğimiz hukuk mücadelesini kazandık. Müvekkilin cinayet saatinde işyerinde olduğuna ilişkin kamera kayıtları vardı. Dinlenen tanıklar ve son gelen HTS bilirkişi raporu da bu durumu doğruladı. Bundan sonraki aşamada müvekkilin beeratini bekliyoruz" diye konuştu.

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