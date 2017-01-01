Konya'da dehşet saçan eski koca tutuklandı

Konya'da, eski kayınpederi, kayınvalidesi ve boşandığı eşini öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İzmir'in Torbalı ilçesinde yakalandıktan sonra Konya'ya getirilen Erdal A'nın (40), emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlının emniyetteki ifadesinde, "Eşimle ocak ayında boşandım. 17 yaşındaki oğlumla yaşıyordum. Tır şoförü olduğum için hafta sonu il dışındaydım. Pazar sabahı eve geldiğimde oğlumun bıraktığı, 'Baba, annemin bana daha çok ihtiyacı var. Onun yanına gidiyorum' yazılı notu görünce sinirlendim. Dünya başıma yıkıldı. Zaten 7 yaşındaki kızımı da görüş günü dışında göremiyordum. Bazen görüş günlerinde de il dışında oluyordum. Çocuklarımı göremediğim için olayı gerçekleştirdim." dediği öğrenildi.

"SENİ İZMİR'E GEZMEYE GÖTÜRÜYORUM"



Erdal A'nın cinayetten bir süre sonra olay yerine gittiği, ambulansları görünce kızını da yanına alarak uzaklaştığı bildirildi. Kızına "Seni İzmir'e gezmeye götürüyorum" diyen zanlının iki çocuğu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Konya İl Müdürlüğüne teslim edildi. Erdal A. ile Yasemin Yıldız'ın iki kez açtıkları boşanma davasından vazgeçtikleri belirtildi.

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Yasemin Yıldız'ın, oğlu Y.E'nin evine geldiği gün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Anneler günü hediyemi aldım bile. Şükürler olsun Allahıma." yazdığı görüldü.Öte yandan öldürülen baba, anne ve kızının cenazesi, Bosna Herkes Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Silahla öldürülen Behram Yıldız (72), eşi Fatma Yıldız (59) ve kızı Yasemin Yıldız'ın (41) cenazeleri dün, Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Akif Sokak'taki evlerinde bulunmuş, Erdal A. İzmir'de gözaltına alınmıştı.