ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Konya
GÜNDEM

Konya'da dehşet saçan eski koca tutuklandı

Adliyeye sevk edilen zanlının emniyetteki ifadesinde, "Pazar sabahı eve geldiğimde oğlumun bıraktığı, 'Baba, annemin bana daha çok ihtiyacı var. Onun yanına gidiyorum' yazılı notu görünce sinirlendim" dediği öğrenildi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 16:14:42 Güncelleme: 17:29:30 AA

Konya'da, eski kayınpederi, kayınvalidesi ve boşandığı eşini öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde yakalandıktan sonra Konya'ya getirilen Erdal A'nın (40), emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlının emniyetteki ifadesinde, "Eşimle ocak ayında boşandım. 17 yaşındaki oğlumla yaşıyordum. Tır şoförü olduğum için hafta sonu il dışındaydım. Pazar sabahı eve geldiğimde oğlumun bıraktığı, 'Baba, annemin bana daha çok ihtiyacı var. Onun yanına gidiyorum' yazılı notu görünce sinirlendim. Dünya başıma yıkıldı. Zaten 7 yaşındaki kızımı da görüş günü dışında göremiyordum. Bazen görüş günlerinde de il dışında oluyordum. Çocuklarımı göremediğim için olayı gerçekleştirdim." dediği öğrenildi.

"SENİ İZMİR'E GEZMEYE GÖTÜRÜYORUM"

Erdal A'nın cinayetten bir süre sonra olay yerine gittiği, ambulansları görünce kızını da yanına alarak uzaklaştığı bildirildi. Kızına "Seni İzmir'e gezmeye götürüyorum" diyen zanlının iki çocuğu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Konya İl Müdürlüğüne teslim edildi. Erdal A. ile Yasemin Yıldız'ın iki kez açtıkları boşanma davasından vazgeçtikleri belirtildi.



Yasemin Yıldız'ın, oğlu Y.E'nin evine geldiği gün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Anneler günü hediyemi aldım bile. Şükürler olsun Allahıma." yazdığı görüldü.

Öte yandan öldürülen baba, anne ve kızının cenazesi, Bosna Herkes Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Silahla öldürülen Behram Yıldız (72), eşi Fatma Yıldız (59) ve kızı Yasemin Yıldız'ın (41) cenazeleri dün, Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Akif Sokak'taki evlerinde bulunmuş, Erdal A. İzmir'de gözaltına alınmıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 2
  • Misafir 10 dakika önce
    İDAM İDAM İDAM
  • Misafir 18 dakika önce
    bu ayrılıklarda çocuklarını göremeyen baba durumu çok sorun buna yasalar bi el atsa ya. al çocukları git baba neden baba. ama yok bakım parası nafaka ona kadınlar hayır demiyo ama daha fazla isteyebiliyor.
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Konya'da eski koca dehşeti
GÜNDEM

Eski koca dehşetinin ayrıntıları ortaya çıktı!
Konya'da iki kuzen tartıştıkları kişiyi bıçakladıktan sonra eve gidip uyumuş
GÜNDEM

Kuzenler uykuda yakalandı!
Konya'da Suriyeli aileler birbirine girdi: 7 yaralı
GÜNDEM

Suriyeli aileler birbirine girdi: 7 yaralı
Valinin makam aracı, şehit çocuğunun sünnet aracı oldu
GÜNDEM

Valinin makam aracı, şehit çocuğunun sünnet aracı ...
Konya'da düğünden dönen otobüs devrildi: 20 yaralı
GÜNDEM

Düğün dönüşü feci kaza: 20 yaralı
Konya'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi genç kız kameradan yakalandı
GÜNDEM

Genç kız yakayı böyle ele verdi!
Kars'ta temizlik görevlisini öldüren kadın teslim oldu
GÜNDEM

"TACİZ ETTİ, ÖLDÜRDÜM"
Derin Tarih dergisinin mayıs sayısına el koyma ve toplatma kararı
GÜNDEM

DERİN TARİH DERGİSİNİN MAYIS SAYISINA EL KOYMA VE TOPLATMA KARARI
Jandarma Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
GÜNDEM

JANDARMA GUİNNESS REKORLAR KİTABI'NA GİRDİ
İstanbul Valiliği'nden '19 Mayıs' açıklaması
GÜNDEM

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN '19 MAYIS' AÇIKLAMASI
İstanbul'da elektrikler naman gelecek?
GÜNDEM

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '19 Mayıs' mesajı
GÜNDEM

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN '19 MAYIS' MESAJI