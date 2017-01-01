Milli Eğitim Bakanlığı 2017-2018 çalışma takvimi belirlendi!

Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB), resmi internet sitesi üzerinden 2017-2018 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini açıkladı. MEB'in açıkladığı takvimde önemli tarihler paylaşıldı.

MEB 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ BELİRLENDİ

MEB'in internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

Gelecek eğitim öğretim yılının çalışma takvimi yayımladı. Buna göre 2017-2018 eğitim öğretim yılı, 18 Eylül 2017 Pazartesi başlayacak, 8 Haziran 2018 Cuma günü sona erecek. 2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.

Millî Eğitim Bakanlığınca, gelecek eğitim öğretim yılının çalışma takvimini hazırlandı. Buna göre, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2017-2018 eğitim öğretim yılı,18 Eylül 2017 Pazartesi başlayacak, 8 Haziran 2018 Cuma günü sona erecek.

Hazırlanan 2017-2018 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Buna göre, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Ocak 2018 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018-2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak ve 8 Haziran 2018 Cuma sona erecek. 2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.