İstanbul'da elektrikler naman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, internet sitesi üzerinden İstanbul'da 18 Mayıs Perşembe günü yapılacak olan planlı kesintileri duyurdu. Peki İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA YAPILACAK OLAN PLANLI KESİNTİLER (18 MAYIS PERŞEMBE)

- CEBECİ Mh., 2566. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(5975-28397)



- MESİHPAŞA Mh., KOSKA Cd., ŞAİR HAŞMET Sk., MİMAR KEMALETTİN Mh., ŞAİR FİTNAT Sk., ŞAİR HAŞMET Sk., KOCA RAGIPPAŞA Cd., ORDU Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 00:00-05:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6051-2156)



- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., COŞKUN Sk., GÖLGELİ Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6071-545)



- MİMAR KEMALETTİN Mh., ORDU Cd., ŞAİR HAŞMET Sk., ŞAİR FİTNAT Sk., KOSKA Cd., MESİHPAŞA Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 03:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6052-2154)



- MEHMET AKİF ERSOY Mh., AYKAR Sk., ÖZİPEK Sk., GÖKHAN Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6060-29380 TM HÜCRE DEĞİŞİMİ)



- YENİKÖY Mh., DENİZ Sk., KİRAZLI BAĞLAR Sk., KUMSUYU ÖZGÜR Sk., TÜRKBOSTAN Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6082-4061)



- ASMALI MESCİT Mh., ASMALI MESCİT Cd., ENSİZ Sk., GENERAL YAZGAN Sk., JURNAL Sk., MEŞRUTİYET Cd., MÜEYYET Sk., NERGİZ Sk., SOFYALI Sk., ŞEHBENDER Sk., YEMENİCİ ABDÜLLATİF Sk., EVLİYA ÇELEBİ Mh., AYBASTI Sk., BEDRETTİN Sk., HOŞCAN ÇIKMAZI Sk., KIBLELİZADE Sk., MEŞRUTİYET Cd., ŞİMAL Sk., ŞAHKULU Mh., GALİP DEDE Cd., İLK BELEDİYE Cd., KÜÇÜK HENDEK Cd., MEŞRUTİYET Cd., MÜELLİF Sk., NERGİZ Sk., OTÇU Sk., ŞAH DEĞİRMENİ Sk., TRAMVAY Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6096-3799)



- ŞAHKULU Mh., ERKANI HARP Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6097-3202)



- ŞAHKULU Mh., NERGİZ Sk., ENSİZ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6098-3594)



- OSMANGAZİ Mh., SILA Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6110-21791 dp:9)



- HAMİDİYE Mh., BURAK Sk., ÇAĞRI Sk., DİLAVER Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6133-9665)



- ÇELİKTEPE Mh., KOCA SİNAN ÇIKMAZI Sk., ORTABAYIR Mh., ESKİ BELEDİYE Cd., BELLER Sk., BENGİSU Sk., BİRBEN Sk., DUTLUK Cd., DÜZ Sk., FENER Sk., GEÇİT Sk., GÜLBAŞ Sk., HAKİM Sk., KESKİNLER Sk., TALATPAŞA Cd., TOPEL Sk., TUNÇ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 18:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6135-9397)



- KARAYOLLARI Mh., 547/1. Sk., 547/2. Sk., HEKİMSUYU Cd., KADİR AKDOĞAN Cd., KAZIM KARABEKİR Mh., 813. Sk., 813/1. Sk., 813/2. Sk., 812. Sk., 811. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:30-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6166-28816)



- FEVZİ ÇAKMAK Mh., HEKİMSUYU Cd., VALİDESUYU Cd., 780. Sk., 779. Sk., 780/1. Sk., 781. Sk., 782. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 15:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6168-28421)



- AKŞEMSEDDİN Mh., KAZIM KARABEKİR Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6171-22594)



- DEMİRKAPI Mh., ALTINEL Sk., AYDOĞAN Sk., GAMZE Sk., İPEK Sk., KAKTÜS Sk., KORKUT Sk., MEHTAP Sk., MELEK Sk., MENEKŞE Sk., OYA Sk., SİTE Sk., ŞİMŞEK Sk., YAYLAGÜL Sk., YILDIZ Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6172-31851)



- KAYABAŞI Mh., KAYAŞEHİR Bul., FETİHTEPE Cd., BEYDER Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6156-112631)



- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., 1.CANAN Sk., ÇEŞMEBAŞI Cd., İSTANBUL Cd., 1.PINAR Sk., 1.TOMURCUK Sk., YOLCU Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 14:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6157-9604)



- KAZIM KARABEKİR Mh., 827. Cd., HEKİMSUYU Cd., YENİ MAHALLE Mh., 602. Sk., 601. Sk., 600. Sk., 603. Sk., 604. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6167-28011)



- ZEKERİYAKÖY Mh., USKUMRUKÖY Mh., KÖYİÇİ Sk., RUMELİFENERİ Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-16:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6187-4020)



- ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM Mh., DEFNE Sk., ESKİ ÇINAR Sk., UĞUR MUMCU Bul., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6199-1328)



- ORTABAYIR Mh., BELLER Sk., ÇAY Sk., ERKILIÇ Sk., GÜLBAŞ Sk., MEYDAN Sk., NURDOĞAN Sk., TALATPAŞA Cd., TOPEL Sk., YENİ Sk., ZİGANA Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 15:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6134-9174)



- ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM Mh., AÇIK DENİZ Sk., DEFNE Sk., UĞUR MUMCU Bul., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6200-1327)



- KOCATEPE Mh., YAĞ İSKELESİ Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 15:30-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6201-8459)



- KOCATEPE Mh., YAĞ İSKELESİ Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 18:30-22:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6202-8455)



- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., 3.BAHÇE Sk., 1.CANAN Sk., ÇEŞMEBAŞI Cd., 4.ÇİMEN Sk., DEMET Sk., FİDAN Sk., İSTANBUL Cd., 2.KAYNAK Sk., MİS Sk., 1.PINAR Sk., SERA Sk., 1.TOMURCUK Sk., 1.YURT Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6149-9595)



- TUNA Mh., 732. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6154-18296)



- KANARYA Mh., 1504. ÇIKMAZ Sk., 4.DERE Sk., 1.GÖL Sk., CENNET KUŞU Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 08:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6164-11605)



- BALIKYOLU Mh., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6188- BALIKYOLU FİDERİ)



- DEMİRKAPI Mh., ALTINEL Sk., AYDOĞAN Sk., GAMZE Sk., İPEK Sk., KAKTÜS Sk., KORKUT Sk., MEHTAP Sk., MELEK Sk., MENEKŞE Sk., OYA Sk., SİTE Sk., ŞİMŞEK Sk., YAYLAGÜL Sk., YILDIZ Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6193-31851)



- DEMİRKAPI Mh., ALTINEL Sk., AYDOĞAN Sk., GAMZE Sk., İPEK Sk., KAKTÜS Sk., KORKUT Sk., MEHTAP Sk., MELEK Sk., MENEKŞE Sk., OYA Sk., SİTE Sk., ŞİMŞEK Sk., YAYLAGÜL Sk., YILDIZ Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6194-31851)



- KARTALTEPE Mh., FATİH Cd., 58. Sk., 68. Sk., 61. Sk., 60. Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 08:30-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6197-8903)



- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., 1.CANAN Sk., ÇEŞMEBAŞI Cd., İSTANBUL Cd., 1.PINAR Sk., 1.TOMURCUK Sk., YOLCU Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 14:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6151-9604)



- AKŞEMSEDDİN Mh., KAZIM KARABEKİR Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6186-22594)



- KARTALTEPE Mh., CEM Sk., MEHMET AKİF Cd., MERAL Sk., GEYİK Sk., GÖZDE Sk., BİROL Sk., VOLKAN Sk., GÜL Sk., ÜRGÜPLÜ Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 12:30-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6198-8422)