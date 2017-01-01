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Okullar ne zaman açılıyor?
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Okullar ne zaman açılıyor? (2017-2018)

Milli Eğitim Bakanlığı, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için çalışma takvimini internet sitesi üzerinden duyurdu. Peki okullar ne zaman açılıyor?

18 Mayıs 2017 Perşembe, 16:41:33 Güncelleme: 16:53:41

2016 - 2017 eğitim-öğretim yılının 9 Haziran 2017 Cuma günü sonlanmasıyla birlikte öğrenciler 3 aylık bir tatile girecek. Peki tatilin ardından okullar ne zaman açılıyor? İşte MEB'in çalışma takvimine göre okulların açılma tarihi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? (2017-2018)

Milli Eğitim Bakanlığı, internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için çalışma takvimini açıkladı. MEB'in açıkladığı tarihlere göre, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı 18 Eylül 2017 tarihinde başlayacak.

İlk ders ziliyle birlikte okulların başlamasının ardından öğrenciler 19 Ocak 2018 Cuma gününe kadar aralıksız eğitimlerini görecek.

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK? (2017-2018)

Yarıyıl tatili ise resmi olarak 22 Ocak 2018 tarihinde başlayacak ve 5 Şubat 2018 Pazartesi günü sona erecek. Son olarak da 3 aylık yaz tatili 8 Haziran 2018 Cuma günü başlayacak.

ÖĞRENCİLER YAZ TATİLİNİ NASIL DEĞERLENDİRMELİ?

Okulların kapanması ile birlikte öğrenciler yazı nasıl değerlendirmeli soruları sorulmaya başlanacak? Buna isnaden aşağıdaki maddeleri inceleyerek çocuğunuzun yaz tatilini nasıl değerlendirmesi gerektiği hakkında fikir edinebilirsiniz.

Yaz tatili yaklaşık 3 ay (90 gün) sürmektedir. Yaz tatiline çıkan öğrencilerin bu süreyi sadece tatil olarak değerlendirmemeleri ve yeni eğitim öğretim yılına hazırlık için de zaman ayırmaları gerekmektedir. Öncelikle bir önceki eğitim öğretim yılında görülen derslerin unutulmaması için tekrar yapmak çok önemlidir. Yaz tatili süresinin uzun olması birçok aktiviteyi gerçekleştirebilmeye de fırsat sunuyor. Akraba ziyaretleri, çeşitli sportif faaliyetler, arkadaşlarla geçirilen zamanların daha da artması gibi. Bir öğrencinin yaz tatili günlerini iyi planlaması geleceği için önemli bir yer tutar. Okullarda artık daha da önem verilen derslerin başında gelen yabancı dil eğitiminin geliştirilmesi için yaz tatili iyi bir fırsattır. Sınavlara hazırlanacak öğrenciler için de bulunmaz bir zaman olan bu sürede ön hazırlık olarak çalışmalara başlanabilir.

İşte 2017 okulların kapanması ile birlikte yaz tatilini değerlendirme tüyoları

● Konu tekrarı yapmak

● Eksik kalan konuları tamamlamak

● Çalışılmış olunmasına rağmen zayıf hissedilen derslere ya da konulara yoğunlaşmak:

● Yeni konular çalışmak:

● Sınav hazırlığında olan öğrenciler

● Özellikle 12. Sınıfa geçen öğrencilerin YGS konuları tamamla önemli bir etken olup dönem içerisinde LYS konularına çalışma vakitlerini de böylelikle artırmış olurlar. 

● Çocuklar evde aktif olmalı

● Komşu ziyaretleri

● Akraba ziyaretleri

● Yaşlı ve hasta ziyaretleri

● Sosyal aktiviteler

● Tarihî, manevî ve kültürel geziler

● Yaz kur'an kursu

● Kitapçılar ve kütüphaneleri ziyaret etmek

● Spor ve kültürel faaliyetler

● Günlük tutmak

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