ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Ankara
GÜNDEM

Ankara'da askeri personel, aracının içinde ölü bulundu

Askeri personel olduğu öğrenilen 33 yaşındaki Yaşar İ.'nin uzun namlulu silahla öldürüldüğü tahmin edilirken, olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu

18 Mayıs 2017 Perşembe, 16:53:12 Güncelleme: 16:58:40 İHA

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Yaşar İ. isimli askeri personel, aracının içinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Yaşar İ.'nin 14 saat önce sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden silah ve bıçak fotoğrafı paylaşarak, "Bekliyorum, gelemedin. Burada biteceğini mi zannettin" notunu yazdığı görüldü.

İHA'nın haberine göre olay, dün gece saatlerinde Beypazarı At Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park halindeki araçta hareketsiz halde yatan birini gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, Yaşar İ.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Askeri personel olduğu öğrenilen 33 yaşındaki Yaşar İ.'nin uzun namlulu silahla öldürüldüğü tahmin edilirken, olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Yaşar İ.'nin 14 saat önce sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerindeki paylaşımları dikkat çekti. Yaşar İ.'nin araç içinden çektiği silah ve bıçağın fotoğrafını paylaştığı, fotoğrafa "Bekliyorum, gelemedin. Burada biteceğini mi zannettin" notunu yazdığı görüldü. Yaşar İ.'nin bir başka paylaşımında ise "Dediğin yerdeyim delikanlı bekliyorum" ifadesini kullandığı görüldü.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Başkentte işadamının evine kalaşnikoflu saldırı!
GÜNDEM

Başkentte işadamının evine kalaşnikoflu saldırı!
FETÖ'nün 'Game of Thrones kumpası' iddianamede
GÜNDEM

FETÖ'nün 'Game of Thrones kumpası' iddianamede
Şırnak'ta yaralanan uzman çavuş şehit oldu
GÜNDEM

Şırnak'ta yaralanan uzman çavuş şehit oldu
Polis Akademisi öğrencileri 'Sev kardeşim' dedi
GÜNDEM

Polis Akademisi öğrencilerinden anlamlı klip
1 milyonluk vurgun yaptı ‘Psikolojik rahatsızım’ dedi
GÜNDEM

Adliyedeki Nahide müdire ve 4 bilirkişi devleti böyle ...
Fazilet Partisi Kocaeli eski milletvekili Mehmet Batuk hayatını kaybetti
GÜNDEM

Mehmet Batuk vefat etti
İstanbul Valiliği'nden '19 Mayıs' açıklaması
GÜNDEM

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN '19 MAYIS' AÇIKLAMASI
Jandarma Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
GÜNDEM

JANDARMA GUİNNESS REKORLAR KİTABI'NA GİRDİ
Konya'da dehşet saçan eski koca adliyeye sevk edildi
GÜNDEM

OĞLUNUN BIRAKTIĞI NOTU GÖRDÜ, HEPSİNİ ÖLDÜRDÜ!
Adana'da okulda darp iddiası
GÜNDEM

VAHİM İDDİA! ÖĞRETMEN ÖĞRENCİSİNİN DİŞİNİ KIRDI
İstanbul'da elektrikler naman gelecek?
GÜNDEM

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Derin Tarih dergisinin mayıs sayısına el koyma ve toplatma kararı
GÜNDEM

DERİN TARİH DERGİSİNİN MAYIS SAYISINA EL KOYMA VE TOPLATMA KARARI