Ankara'da askeri personel, aracının içinde ölü bulundu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Yaşar İ. isimli askeri personel, aracının içinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Yaşar İ.'nin 14 saat önce sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden silah ve bıçak fotoğrafı paylaşarak, "Bekliyorum, gelemedin. Burada biteceğini mi zannettin" notunu yazdığı görüldü.

İHA'nın haberine göre olay, dün gece saatlerinde Beypazarı At Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park halindeki araçta hareketsiz halde yatan birini gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, Yaşar İ.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Askeri personel olduğu öğrenilen 33 yaşındaki Yaşar İ.'nin uzun namlulu silahla öldürüldüğü tahmin edilirken, olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Yaşar İ.'nin 14 saat önce sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerindeki paylaşımları dikkat çekti. Yaşar İ.'nin araç içinden çektiği silah ve bıçağın fotoğrafını paylaştığı, fotoğrafa "Bekliyorum, gelemedin. Burada biteceğini mi zannettin" notunu yazdığı görüldü. Yaşar İ.'nin bir başka paylaşımında ise "Dediğin yerdeyim delikanlı bekliyorum" ifadesini kullandığı görüldü.