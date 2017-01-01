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Bodrum'da mide bulandıran olay

Adliyeye sevk edilen H.İ. tutuklanırken, cinsel saldırıya göz yumduğu ve kimseye söylememesi için uyardığı öne sürülen çocuğun anneannesi 60 yaşındaki S.G.'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 17:06:42 Güncelleme: 17:07:24 DHA

Bodrum'da 8 yaşındaki S.T. adlı erkek çocuğuna tecavüz ettiği öne sürülen 65 yaşındaki H.İ., jandarma tarafından gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, Turgutreis Mahallesi'nde yaşayan ve 6 yıl önce eşinden boşanan 35 yaşındaki E.Ç., çalıştığı süpermarkete giderken, ilkokul 3'üncü sınıfta öğrencisi oğlu S.T.'yi, ilgilenmesi için annesi S.G.'ye bırakmaya başladı. İddiaya göre S.G. de, erkek arkadaşı olan, çevresinde 'Müdür' lakabıyla bilinen emekli elektrik teknisyeni H.İ. ile evde birlikte olmaya başladı. H.İ., iddiaya göre, S.G.'yle zorla ters ilişkiye girdi. O anları ise kadının torunu S.T.'ye izletti.

Olaydan hemen sonra H.İ., iddiaya göre, S.T.'ye de tecavüz etti. Anneanne S.G.'nin, torunu S.T.'yi, olayı kimseye anlatmaması için uyardığı, tecavüzün farklı zamanlarda birkaç kez daha tekrarlandığı öne sürüldü.

Aradan geçen bir yılın ardından çocuğun psikolojisinin bozulduğunu, derslerinin kötüye gittiğini ve yürümekte zorluk çektiğini fark eden anne E.Ç., oğlunun "Anne beni anneanneme götürme, bırakma, kötü şeyler oluyor" demesi üzerine pedagoga götürünce olayı öğrendi. Durum jandarma bildirildi. H.İ. gözaltına alındı. Olayı duyan annenane S.G. ise kayıplara karıştı. S.G.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

H.İ.'nin jandarmadaki ifadesinde, "Ben bu çocuğun anneannesiyle birlikteyim. Evlenme teklif ettim ama kabul etmedi. Benim adımı dahi bilmez. Beni müdür olarak bilir. Çocuğu 2-3 kere ya gördüm ya görmedim. Asla ağzını bağlamadım, tecavüz etmedim. Bunlar iftira. Ayrıca bana niye iftira attıklarını anlayabilmiş değilim. Ben mağdur çocukla hiç yalnız kalmadım" dediği öğrenildi. H.İ., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Adliyeye sevk edilen H.İ. tutuklanırken, cinsel saldırıya göz yumduğu ve kimseye söylememesi için uyardığı öne sürülen çocuğun anneannesi 60 yaşındaki S.G.'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

SİVİL TOPLUM KURULUŞUNDAN TEPKİ

Kentte duyulan olay, sivil toplum örgütlerinin tepkisini çekti. Bodrum Yarımadası Engelli Hakları Koruma Derneği Başkanı Esma Ezenel, Elele Derneği üyesi ve yazar Mirgün Çavuşoğlu ile bazı vatandaşlar, dün akşam anne E.Ç. ile birlikte Bodrum Adliyesi'ne gelerek, anneanne S.G. hakkında, torununu tehdit ettiği ve cinsel istismara göz yumduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Dernek Başkanı Esma Ezenel, "Bunu aklım havsalam almıyor. Şok içerisindeyiz. Yargıya yalvarıyoruz. Bu cezaların çok caydırıcı olması lazım ki başkaları küçüçük yavrularımıza dokunmaya dahi cesaret edemesinler. Anne babaların da çok dikkatli olması gerekiyor. Toplumda gördüğünüz gibi anneanne dahi böyle bir olaya göz yumuyor. Kimse korkmasın konuşsun, çekinmesinler. Torunun böyle bir olayın içerisine sürükleyen anneannenin de tedavi görmesi gerek. Çünkü o da bir sapkın. Biz de dernek olarak çocuğumuz ve annesinin yanındayız gerekli destek ne ise vereceğiz" dedi.

Yazar Mirgün Çavuşoğlu ise "Çocuğun anlattıklarıyla şoke olduk. Önce anneaneye tecavüz edip çocuğa izleten bu adamın ardından çocuğa tecavüz ettiğini öğrenince şoke olduk. Sapıklığın zirve yaptığı bir ortamdayız, bu adamın en ağır cezayı almasını istiyoruz. Şüpheli tutuklandı ama asıl tutuklanması gereken anneanne. Bu nedenle çocuğun annesi şikayetçi oldu. Köpeğin bile yavrusunun yanına gittiğinizde, size nasıl tepki verdiğini biliyoruz. Bu anneannenin ne yazık ki bir köpek kadar olamadığını ve torununu korumayı beceremediğini görüyoruz" dedi.

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