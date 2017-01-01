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Kılıçdaroğlu'ndan '19 Mayıs' mesajı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 17:37:54 Güncelleme: 17:41:29 DHA

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Ulu Önder Atatürk'ün yolumuzu aydınlatan bu tarihi başlangıcıyla özgürlüğe ve bağımsızlığa aşık olan halkımız boyunduruk altında yaşamayacağını bütün dünyaya göstermiştir. Bu bağlamda 19 Mayıs halkımızın özgür ve bağımsız yaşama iradesinin simgesidir. 19 Mayıs bayramını türlü yöntemlerle önemsizleştirmeye çalışanlar, bayram kutlamalarını yasaklayanlar ise özgürlük ve bağımsızlık iradesini kabullenemeyen odaklardır. Bu odakların amaçlarına ulaşamayacağı açıktır. Tek adam rejimi kurarak, halkımızın özgürlüğünü gasp ederek, baskı ve zorbalıkla kendi rejimlerini kuracağını düşünenler amaçlarına ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜR VE BAĞIMSIZ YAŞAMA İRADESİNİN SİMGESİ"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle;

"Ülkemizin kurtarıcısı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Ulusal Kurtuluş savaşımızı başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. 19 Mayıs 1919'da atılan bu tarihi adım vatanı işgal edilmiş, savaşlarda yorgun düşmüş yoksul halkımızın kendi kaderini eline aldığı, ayağını bağlayan zincirleri kırdığı bir milattır. Ulu Önder Atatürk'ün yolumuzu aydınlatan bu tarihi başlangıcıyla özgürlüğe ve bağımsızlığa aşık olan halkımız boyunduruk altında yaşamayacağını bütün dünyaya göstermiştir. Bu bağlamda 19 Mayıs halkımızın özgür ve bağımsız yaşama iradesinin simgesidir. 19 Mayıs bayramını türlü yöntemlerle önemsizleştirmeye çalışanlar, bayram kutlamalarını yasaklayanlar ise özgürlük ve bağımsızlık iradesini kabullenemeyen odaklardır. Bu odakların amaçlarına ulaşamayacağı açıktır. Tek adam rejimi kurarak, halkımızın özgürlüğünü gasp ederek, baskı ve zorbalıkla kendi rejimlerini kuracağını düşünenler amaçlarına ulaşamayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta bize bu güzel ülkeyi emanet eden, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın büyük önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Büyük Atatürk'ün "Bütün ümidim sizlerdedirö dediği; özgür ve demokratik geleceğimizin mimarı gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

 

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