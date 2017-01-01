ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Siirt
GÜNDEM

Siirt'teki maden kazasının sanıkları tahliye edildi

Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu 16 işçinin hayatını kaybetti kazada yargılanan sanıklar tahliye edildi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 20:20:54 Güncelleme: 20:22:58 AA

Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu 16 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin davanın ilk duruşması yapıldı.

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan işletme başmühendisi Selman Kazak, işletmede daimi nezaretçiler Bayram Kayar, Mehmet Kezer ve Serkan Gürühan, şantiye şefi Kadir Yıldırım, iş güvenliği uzmanı Servet Keklik, vardiya müdürü Mehmet Oğuz ile tutuksuz yargılanan Nureddin, Adnan, Vedat Ant ve Gülistan Gök ile avukatları katıldı. Duruşma salonunda, faciada hayatını kaybeden işçilerin yakınları da hazır bulundu.

"Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçuyla yargılanan sanıklar savunmalarında, "Olayın tamamıyla önlenemez ve öngörülemez nitelikte bir doğal afet olduğunu ve aşırı yağıştan kaynaklandığını" iddia ederek, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti verdiği kısa aranın ardından, tutuklu sanıkların tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Siirt'in Şirvan ilçesinde 17 Kasım 2016 tarihinde özel bir maden ocağında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan Mehmet Kasım Tari, Murat Ant, Nusret Beyazalma, Reşit Can, Savaş Kızılkan, Sedat Bulut, Şefik Tuncer, Yavuz Yıldız, Mahmut Batumak, İbrahim Kılınç, Kerem Arat, Bedrettin Caylı, Abdurrahman Sönmezsoy, İsmail Tekin, Abdulbaki Aydın ve Halil Başer hayatını kaybetmişti.

Duruşma sonrası faciada hayatını kaybeden işçilerin yakınları adliye çıkışında karara tepkilerini dile getirdi.

Faciada oğlunu kaybeden Ramazan Yıldız, 16 işçinin hayatını kaybetmesinin basit bir olay olmadığını söyledi.

"Bilirkişi raporu şirketi kusurlu bulmasına rağmen 7 tutuklu da serbest bırakıldı." diyen Yıldız, adalete saygısının sonsuz olduğunu ancak kararı doğru bulmadığını dile getirdi.

Yaşamını yitirenlerden Sedat Bulut'un babası Salih Bulut ise kararı yanlış bulduklarını ifade ederek, "Adaletin tecelli etmesi için bu işin peşini bırakmayacağız." diye konuştu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Koalisyon güçleri Suriye'de rejim kuvvetlerini vurdu
GÜNDEM

Koalisyon güçleri Suriye'de rejim kuvvetlerini vurdu
Kılıçdaroğlu'ndan '19 Mayıs' mesajı
GÜNDEM

Kılıçdaroğlu'ndan '19 Mayıs' mesajı
Kars'ta temizlik görevlisini öldüren kadın teslim oldu
GÜNDEM

"Taciz etti, öldürdüm"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '19 Mayıs' mesajı
GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '19 Mayıs' mesajı
Bodrum'da mide bulandıran olay
GÜNDEM

Bodrum'da mide bulandıran olay
Ankara'da askeri personel, aracının içinde ölü bulundu
GÜNDEM

Askeri personel aracının içinde ölü bulundu! Dikkat ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '19 Mayıs' mesajı
GÜNDEM

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN '19 MAYIS' MESAJI
Kılıçdaroğlu'ndan '19 Mayıs' mesajı
GÜNDEM

KILIÇDAROĞLU'NDAN '19 MAYIS' MESAJI
Konya'da dehşet saçan eski koca tutuklandı
GÜNDEM

OĞLUNUN BIRAKTIĞI NOTU GÖRDÜ, HEPSİNİ ÖLDÜRDÜ!
İstanbul'da elektrikler naman gelecek?
GÜNDEM

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Koalisyon güçleri Suriye'de rejim kuvvetlerini vurdu
GÜNDEM

KOALİSYON GÜÇLERİ SURİYE'DE REJİM KUVVETLERİNİ VURDU
Derin Tarih dergisinin mayıs sayısına el koyma ve toplatma kararı
GÜNDEM

DERİN TARİH DERGİSİNİN MAYIS SAYISINA EL KOYMA VE TOPLATMA KARARI