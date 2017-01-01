Siirt'teki maden kazasının sanıkları tahliye edildi

Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu 16 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin davanın ilk duruşması yapıldı.

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan işletme başmühendisi Selman Kazak, işletmede daimi nezaretçiler Bayram Kayar, Mehmet Kezer ve Serkan Gürühan, şantiye şefi Kadir Yıldırım, iş güvenliği uzmanı Servet Keklik, vardiya müdürü Mehmet Oğuz ile tutuksuz yargılanan Nureddin, Adnan, Vedat Ant ve Gülistan Gök ile avukatları katıldı. Duruşma salonunda, faciada hayatını kaybeden işçilerin yakınları da hazır bulundu.

"Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçuyla yargılanan sanıklar savunmalarında, "Olayın tamamıyla önlenemez ve öngörülemez nitelikte bir doğal afet olduğunu ve aşırı yağıştan kaynaklandığını" iddia ederek, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti verdiği kısa aranın ardından, tutuklu sanıkların tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Siirt'in Şirvan ilçesinde 17 Kasım 2016 tarihinde özel bir maden ocağında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan Mehmet Kasım Tari, Murat Ant, Nusret Beyazalma, Reşit Can, Savaş Kızılkan, Sedat Bulut, Şefik Tuncer, Yavuz Yıldız, Mahmut Batumak, İbrahim Kılınç, Kerem Arat, Bedrettin Caylı, Abdurrahman Sönmezsoy, İsmail Tekin, Abdulbaki Aydın ve Halil Başer hayatını kaybetmişti.

Duruşma sonrası faciada hayatını kaybeden işçilerin yakınları adliye çıkışında karara tepkilerini dile getirdi.

Faciada oğlunu kaybeden Ramazan Yıldız, 16 işçinin hayatını kaybetmesinin basit bir olay olmadığını söyledi.

"Bilirkişi raporu şirketi kusurlu bulmasına rağmen 7 tutuklu da serbest bırakıldı." diyen Yıldız, adalete saygısının sonsuz olduğunu ancak kararı doğru bulmadığını dile getirdi.

Yaşamını yitirenlerden Sedat Bulut'un babası Salih Bulut ise kararı yanlış bulduklarını ifade ederek, "Adaletin tecelli etmesi için bu işin peşini bırakmayacağız." diye konuştu.