Isparta'da yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 18 yaralı

Isparta'da yolcu minibüsü ile bir kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre, Eğirdir-Gelendost karayolu Kemerköprü mevkiinde saat 18.00 sıralarında, Ali Tekinkaya yönetimindeki kamyon ile Emir Ali Kocabaş idaresindeki yolcu minibüsü çarpıştı.

Kazada minibüsteki yolculardan 18'i yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 2'is ağır toplam 18 yaralı Isparta ve Eğirdir'deki hastanelerde tedavi altına alınırken, 16 yaralı ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.