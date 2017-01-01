İstanbul'da DEAŞ hücrelerine operasyon: 17 gözaltı

İstanbul'da 4 ayrı ilçede 6 ayrı adrese yapılan operasyonda, DEAŞ terör örgütüne eleman kazandırdığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı. Hücre evlerde yapılan aramalarda Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerine gitmeye hazırlanan yabancı uyruklu 12 kişi yakalandı.



Habertürk Haber Merkezinden Nihat Uludağ'ın haberine göre İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün eleman aktarımını yapan hücrelerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Maltepe, Silivri, Bağcılar ve Güngören'de 6 ayrı hücre evine eş zamanlı baskın düzenlendi. DEAŞ terör örgütü adına eleman kazandırdığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı. Hücre evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzemeler ile Suriye ve Irak bölgesindeki çatışma alanlarına gitmeye hazırlanan yabancı uyruklu 12 kişi yakalandı. 17 kişi emniyete götürülürken, el konulan dijital materyaller de incelemeye alındı.

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