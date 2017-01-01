Bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 18 silah arkadaşıyla birlikte Bandırma vapuruyla 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ulaşmasının 98’inci yıldönümü, bütün yurtta etkinliklerle kutlanıyor. Büyükşehirlerde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle festivaller düzenlenecek. Samsun ve İzmir’de 3 gün boyunca çok sayıda sanatçı konser verecek.

İLK TÖREN ANITKABİR’DE

Ankara’daki resmi tören, saat 09.00’da Anıtkabir’e çelenk konulmasıyla başlayacak. Her 19 Mayıs’ta olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin her bir yerinden binlerin buluşma noktasının Anıtkabir olması bekleniyor.

Samsun’daki program ise sabah 08.30’da Atatürk Anıtı’na çelenk konulması töreni ile başlayacak. Kentte Gençlik Festivali kapsamında 3 günde 7 sanatçının sahne alacağı bir müzik şöleni gerçekleşecek. Türk Yıldızları ve Solotürk, saat 16.00’da Samsun’da gösteri yapacak.

İstanbul’da ise resmi programın yanı sıra ilçe belediyeleri yürüyüşler ve konserler düzenleyecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet Meydanı’nda düzenleyeceği etkinliğe katılacak ve Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültür Evi’nin açılışını yapacak. Kılıçdaroğlu, daha sonra Hayko Cepkin konserinde Ataşehirlilerle birlikte olacak. Kadıköy Belediyesi’nin etkinliğinde Manga, Maltepe Belediyesi’nin etkinliğinde ise Atiye konser verecek. İstanbul’da Beşiktaş Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenlemeyi planladığı Beşiktaş Gençlik Festivali, güvenlik gerekçesiyle valilik tarafından iptal edildi.

İZMİR’DE BULUŞMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi de gençler için 3 günlük çok özel bir etkinlik hazırladı. 18-19-20 Mayıs’ta konserler ve spor etkinlikleriyle gerçekleşecek olan İzmir Gençlik Festivali için İzmir ve İzmir dışından 46 farklı üniversiteden gelen bin 200 öğrenci, İnciraltı Kent Ormanı’nda çadır kurdu. Festival kapsamında Şebnem Ferah ile Mor ve Ötesi konserleri olacak. İzmir Valiliği, gençlerin gösteri yapacağı eğlence kısmını Sakar Geçidi’nde 24 kişinin yaşamını yitirmesi nedeniyle programdan çıkardı. İzmir’in ilçelerinde ve diğer Ege kentlerinde de Haluk Levent, Emre Aydın, Feridun Düzağaç, İrem Derici konserler verecek.

Türkiye’nin diğer kentlerinde de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gençlik festivalleri, yürüyüşler ve konserler düzenlenecek.

“Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.”