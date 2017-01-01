SMA’lı Eymen’e minik Ekrem’den bağış

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Başka bir şey konuşmadık.” Katil zanlısı Ali Yumaç, “Evden neden hırsızlık yaptın?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Aynı şahıs, ‘Olaya hırsızlık süsü vereceksin, para çalarsan kendine, diğer çaldıklarını da dipsiz kuyuya atacaksın’ dedi. Bu kişiden aldığım 3 bin TL ile evden çaldığım 2 bin 100 TL olmak üzere toplam 5 bin 100 TL’yi eşim Fatma’ya verdim.