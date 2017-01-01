ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Daniyar İsmayilov milli halterci Esenboğa Ankara
GÜNDEM

Trafik kazası geçiren milli sporcu ölümden döndü

Ankara'da milli halterci Daniyar İsmayilov'un kullandığı otomobil Esenboğa protokol yolunda refüjdeki aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçti

19 Mayıs 2017 Cuma, 07:02:09 Güncelleme: 07:03:07

Milli halterci Daniyar İsmayilov (25), Ankara'da karıştığı iki trafik kazasında ölümden döndü. İsmayilov'un kullandığı otomobilin bir aydınlatma direğine çarparak devirmesi sonucu yarım saat arayla yaşanan üç kazada üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmayilov'un kullandığı FF 077 CC Gürcistan plakalı otomobil, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi Esenboğa protokol yolunda Altınpark önünde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil karşı şeride geçti. Aydınlatma direği de yola devrilerek Esenboğa istikametini ulaşıma kapattı.

Bu kazadan birkaç dakika sonra Bayram Topçu'nun kullandığı 06 DH 020 plakalı otomobil yola devrilen direğe çarparak kontrolden çıktı. Refüje çıkan otomobil bir ağaca çarparak durabildi.

Kazada, Topçu idaresindeki otomobilde bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen biri kadın iki kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME YAPARKEN BİR KAZA DAHA OLDU

Her iki kazadan yaklaşık yarım saat sonra Esenboğa istikametinden gelen Mustafa Karakeçi yönetimindeki 06 AJ 6723 plakalı kamyonet, hasar gören araçları fark etmeyerek İsmayilov'un yağmurdan korunmak amacıyla içinde bulunduğu kazalı araca çarptı.

Büyük bir gürültüyle İsmayilov'un otomobilini yol kenarına savuran kamyonet, refüjü aşarak karşı şeride geçerek durabildi. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü Karakeçi hafif yaralandı.

Trafik ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptığı sırada yaşanan bu üçüncü kazada polisler ile İsmayilov büyük bir tehlike atlattı. Milli halterci yarım saat arayla karıştığı iki kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kazalar nedeniyle Esenboğa protokol yolu yaklaşık iki saat ulaşıma kapandı. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

RİO'DA TÜRKİYE'YE İLK MADALYAYI KAZANDIRMIŞTI

Türkmenistan asıllı milli halterci Daniyar İsmayilov, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda Türkmenistan adına yarışmıştı. İsmayilov, Londra'daki müsabakalar sırasında tanıştığı Türk antrenörler sayesinde Türkiye'ye gelmişti.

Türk vatandaşlığına 2014'te geçen İsmayilov, Brezilya'da yapılan 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya alarak Türkiye'ye ilk madalyayı kazandırmıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ankara'da askeri personel, aracının içinde ölü bulundu
GÜNDEM

Askeri personel aracının içinde ölü bulundu! Dikkat ...
Başkentte işadamının evine kalaşnikoflu saldırı!
GÜNDEM

Başkentte işadamının evine kalaşnikoflu saldırı!
FETÖ'nün 'Game of Thrones kumpası' iddianamede
GÜNDEM

FETÖ'nün 'Game of Thrones kumpası' iddianamede
Şırnak'ta yaralanan uzman çavuş şehit oldu
GÜNDEM

Şırnak'ta yaralanan uzman çavuş şehit oldu
Polis Akademisi öğrencileri 'Sev kardeşim' dedi
GÜNDEM

Polis Akademisi öğrencilerinden anlamlı klip
1 milyonluk vurgun yaptı ‘Psikolojik rahatsızım’ dedi
GÜNDEM

Adliyedeki Nahide müdire ve 4 bilirkişi devleti böyle ...
Eski ABD Büyükelçisi Ross Wilson zirveyi yorumladı
GÜNDEM

ESKİ ABD BÜYÜKELÇİSİ: ERDOĞAN İLE TRUMP ZİRVESİ GAYET BAŞARILI
İstanbul'da DEAŞ hücrelerine operasyon: 17 gözaltı
GÜNDEM

DEAŞ HÜCRELERİNE OPERASYON: 17 GÖZALTI
Bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
GÜNDEM

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedir?
GÜNDEM

19 MAYIS'TA NE OLDU?
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (19 Mayıs 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 19 MAYIS GÜNLÜĞÜ
SMA’lı Eymen’e minik Ekrem’den bağış
GÜNDEM

İYİ, KÖTÜ, ÇİRKİN!