İzmir'de rehine kurtarma operasyonu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde eski sevgilisi tarafından silahla rehin alınan kadın kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yaşar Murat E. (40), Günaltay Mahallesi 4833 Sokak'taki evine gelen Oya B'yi (36) rehin aldı. Elinde pompalı tüfek bulunan şüpheli, eski sevgilisi olduğu belirtilen kadını öldürmekle tehdit etti. Sesleri duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polislerin uzun süren çabalarına rağmen ikna olmayan Yaşar Murat E, tehditlerini sürdürdü. İkna çabaları sonuç vermeyince şüphelinin üstüne atlayan polisler onu etkisiz hale getirdi.

Gözaltına alınan Yaşar Murat E, daha sonra emniyete götürüldü.