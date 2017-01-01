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RTÜK'te Mevhibe İnönü'ye hakaret tartışması

Atatürk’e hakaret edilen televizyon kanalına yönelik reklam gelirinin yüzde 5’i oranında idari para cezası kesen radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK), bu kez İsmet İnönü ve eşi Mevhibe İnönü’ye yönelik sözler görüşüldü

19 Mayıs 2017 Cuma, 09:11:44 Güncelleme: 09:49:24 HABERTURK.COM

Akit TV’de yayınlanan “Gün Başlıyor” programının sunucusu, İsmet İnönü ve eşi Mevhibe İnönü hakkında “Bak bu Venizelos, tanıştırayım, denize döktüğünüz. Yanındaki de sizin lideriniz, bak burada sırıtıyor. İnönü bak, görüyor musunuz? Bak tipe bak, yanındaki de karısı. Siz ancak karılarınızı kollarına verirsiniz” ifadesini kullandı.

YAPTIRIM UYGULANMASI İSTENDİ

Gazete Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre; CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok’un şikâyeti üzerine, program RTÜK’ün haftalık toplantısında gündeme geldi. CHP kontenjanından seçilen üyeler Süleyman Demirkan ve İsmet Demirdöğen, MHP kontenjanından seçilen Esat Çıplak ve HDP kontenjanından seçilen Ersin Öngel, programda İsmet İnönü ve eşine hakaret edildiği gerekçesiyle yaptırım uygulanmasını istedi. İki AKP ve MHP kontenjanından seçilen bir üyenin katılmadığı, AKP kontenjanından Taha Yücel, Hamit Ersoy ve Nurullah Öztürk’ün yer aldığı toplantıda kanala ceza verilmesini isteyen üyeler, diğer üyelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın, Atatürk’e hakaret edenlere yönelik uyarılarını hatırlattı. Bazı üyelerin toplantı salonunu terk etmesi üzerine en az 5 kişinin aynı yönde oy kullanması gereken karar yeter sayısına ulaşılamadı. Programla ilgili karar bir sonraki toplantıya kaldı. RTÜK uzmanları tarafından hazırlanan raporda ise “ihlal olmadığı” belirtilerek, ailenin cevap ve düzeltme hakkını kullanması istendi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 33 dakika önce
    böyle kansızlık olur mu
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