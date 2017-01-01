Alman uzmanlardan deprem araştırması

Alman uzmanlar, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nda yeni bir araştırma yaptı. Prof. Dr. Marco Bohnhoff önderliğindeki GFZ Alman Jeoloji Araştırmaları Merkezi’nce yapılan araştırmaya göre olası bir deprem Marmara Denizi’nin doğusunda gerçekleşecek.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, deprem öncesinde insanları uyarmak için birkaç saniyelik kısa bir zaman dilimi de bulunacak. Geophysical Journal International’da yayımlanan Bohnhoff imzalı araştırmada fayın doğu kanadında biriken enerjinin büyük bir depremin meydana gelme olasılığını artırdığı belirtildi. Bilim adamı, 2013’teki araştırmasında İstanbul’da 7 büyüklüğünde bir depremin gerçekleşebileceğini söylemişti.

"FİKİRLERİMİZ ÖRTÜŞÜYOR"

Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul’daki kabuğun yapısına göre 2 deprem olacak. Almanların aşağı yukarı bizimle fikirleri örtüşüyor. Biri Küçükçekmece -Sivriada arasında 6.4 ile 6.7 büyüklüğünde. Bir deprem de Tekirdağ ile İstanbul sınırında. O da 7.0-7.2 arasında. Fay hattının doğu kanadında bir kilitlenme var. Fenerbahçe burnu ile Bakırköy arasında. 6.4 ile 6.7 büyüklüğünde bir depremle o kilidin açılacağını düşünüyorum.