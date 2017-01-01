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Türkiye'nin en büyük fuhuş operasyonuna 18 tutuklama

"Son Kapı" adı verilen operasyonda gözaltı kararı verilen 731 şüpheliye yönelik 5 ayrı örgüte eş zamanlı baskın yapılmıştı

19 Mayıs 2017 Cuma, 10:11:50 Güncelleme: 10:14:42 İHA

Samsun merkezli 14 ili kapsayan Türkiye'nin en büyük fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 31 kişiden 18 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 13 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA'nın haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığının koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerince bir yıl süren teknik ve fiziki çalışmanın ardından Samsun merkezli Ankara, İstanbul, İzmir'in de aralarında bulunduğu 14 ilde 7 gün önce Türkiye'nin en büyük fuhuş operasyonu başlatılmıştı. "Son Kapı" adı verilen ve bin 781 polisin katıldığı operasyonda gözaltı kararı verilen 731 şüpheliye yönelik 5 ayrı örgütten 4'üne Samsun polisi tarafından, 1'ine de Adana polisi tarafından eş zamanlı baskın yapılmıştı.

SORGU 6 GÜN SÜRDÜ

Samsun merkezli operasyonda 20 eskort sitesi ile ilgili Telekomünikasyon İletişim Daire Başkanlığı tarafından kapatma kararı alınırken, bu sitelere ilen verip fuhuş yapan aralarında 3'ü travesti 292 eskort kadının ifadesi alınarak haklarında idari işlem yapıldı. Gözaltına alınan aralarında eskort sitesi yöneticilerinin ve para trafiğini yönetenlerin de bulunduğu 1'i kadın 31 kişinin 6 gün süren sorguları tamamlandı. Şahıslar dün sabah Samsun Adliyesine sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcı 31 kişiyi ifadelerini almadan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Duruşma saat 03.30'da sona erdi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Onur Y., Tolga M., İlhan U., Yusuf E., Fatih K., Uğur O., Burhan K., Tayfur G., Hasan G., Umut K., Vahin O.A., Serkan T., Ahmet D., Koray D., Ercan Ö., Kadir A., Fikret A. ve Derya D. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, 13 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 37 dakika önce
    Ulan istanbulun göbeginde sabahtan akşama kadar fuuş yapıyorlarbe laleliye gelin bir görün polislerde dahil amiride göz yumuyorla milletin başına belalar gelinde temizleyin niye dokunmuyorsunuz bunlara çünkü yiyorlar
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