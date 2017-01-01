ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İstanbul Beyoğlu
GÜNDEM

Cihangir'de bir şahıs ikinci kattan havalandırma boşluğuna düştü

Yastığı almaya çalışırken dengesini kaybeden Gökhan E., apartmanın ikinci katından havalandırma boşluğuna düştü

19 Mayıs 2017 Cuma, 10:18:11 Güncelleme: 10:25:54 İHA

Beyoğlu Cihangir'de ikinci katta oturan Gökhan E. düşen yastığını almak isterken havalandırma boşluğuna düştü. Yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye götürüldü.

İHA'nın haberine göre olay; Beyoğlu Cihangir Mahallesi Altın Bilezik Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre düşen yastığı almaya çalışırken dengesini kaybeden Gökhan E., apartmanın ikinci katından havalandırma boşluğuna düştü. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gelerek Gökhan E.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaralanmadan dolayı hareket edemeyen Gökhan E. sedyeye koyularak dairenin camından içeri sokuldu. Olayı duyan Gökhan E.'nin kız arkadaşı da olay yerine geldi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, yaralı şahıs Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Sözcü gazetesine FETÖ operasyonu!
GÜNDEM

Sözcü gazetesine FETÖ operasyonu!

Türkiye'nin en büyük fuhuş operasyonuna 18 tutuklama
GÜNDEM

Türkiye'nin en büyük fuhuş operasyonuna 18 tutuklama
Bir devlet operasyonu: 19 Mayıs 1919
GÜNDEM

Bir devlet operasyonu: 19 Mayıs 1919
19 Mayıs törenleri Anıtkabir’e çelenk konulmasıyla başladı
GÜNDEM

19 Mayıs törenleri Anıtkabir’e çelenk konulmasıyla ...
Alman uzmanlardan deprem araştırması
GÜNDEM

Alman uzmanlar açıkladı! "Marmara'da beklenen deprem.. ...
Kılıçdaroğlu 19 Mayıs'ı Twitter'dan kutladı
GÜNDEM

Kılıçdaroğlu 19 Mayıs'ı Twitter'dan kutladı
Türkiye'nin en büyük fuhuş operasyonuna 18 tutuklama
GÜNDEM

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK FUHUŞ OPERASYONUNA 18 TUTUKLAMA
Antalya'da çevreci çiftin katilinin eşi de tutuklandı
GÜNDEM

DÜN KİRALIK KATİL OLDUĞUNU İTİRAF ETMİŞTİ, BUGÜN...
Adana'da dayakçı kreş öğretmenine 4.5 yıl hapis istemi
GÜNDEM

DAYAKÇI KREŞ ÖĞRETMENİNE 4.5 YIL HAPİS İSTEMİ
Adana'da torbacılara baskın
GÜNDEM

ADANA'DA SICAK SAATLER!
Cihangir'de bir şahıs ikinci kattan havalandırma boşluğuna düştü
GÜNDEM

AKILALMAZ OLAY! YASTIĞINI ALMAK İSTEMİŞTİ AMA...
AK Parti 24 Mayıs'ta seçim yapacak
GÜNDEM

AK PARTİ 24 MAYIS'TA SEÇİM YAPACAK