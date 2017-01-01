Antalya'da çevreci çiftin katilinin eşi de tutuklandı

Antalya'nın Finike İlçesi'nde çevreci Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin katil zanlısı Ali Y.'nin eşi 31 yaşındaki Fatma Y., yardım ve yataklık suçlamasıyla tutuklandı. Fatma Y., azmettirici olduğu öne sürülen 'Çirkin' lakaplı kişiye ait siyah cipin neredeyse her gün evlerinin önünden geçtiğini söyledi. Ali Y. da daha önce tutuklanmıştı.



DHA'nın haberine göre, Finike İlçesi'nde taş ocaklarına karşı verdiği mücadeleyle tanınan ve 9 Mayıs Salı günü Kızılcık Yaylası'ndaki dağ evlerinde öldürülen Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin tutuklanan katil zanlısı Ali Y.'nin eşi Fatma Y., daha önceki ifadelerindeki çelişkiden dolayı dün evinde gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Fatma Y., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince yardım ve yataklık suçlamasıyla tutuklanarak Burdur Cezaevi'ne gönderildi.

Fatma Y. tutuklanmadan önceki ifadesinde, 50 bin TL karşılığı cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen 'Çirkin' lakaplı kişiye ait siyah cipi neredeyse her gün gördüğünü söyledi. Fatma Y., "Neredeyse her gün evimizin önünden geçer, çok sık görürdüm. Hatta bizim evin sol çaprazında durur, su doldurur, su içer. Ben bu adamın eşimle görüştüğünü görmedim, görüştüyse de ben bilmiyorum. Bu siyah cipin sahibi mermer ocağının sahibi olabilir" dedi.Jandarma ve savcılığa verdiği ilk ifadelerde olay sonrası eşinden 700 TL aldığını belirten Fatma Y., eşinin 'Çirkin' lakaplı kişiden aldığı 3 bin TL'yi kendisine verdiği yönündeki iddiasını ise yalanlamıştı. Fatma Y., eşinin çalışmadığını belirterek, "3 bin TL verseydi nereden geldiğini kesinlikle sorardım. Bana 3 bin TL vermedi. Sadece 700 TL verdi" derken, savcılığın ek ifadesinde ise eşinin yaklaşık bir ay önce kendisine 3 bin TL'yi "Maaşımız" diye getirdiğini söyledi.Diğer yandan Ali Y.'nin olay sonrasında eşine verdiği paralarla, eşinin bazı borçlarını ödediği yönünde ifadesi olmasına rağmen, Fatma Y. ise kimseye borç ödemediğini öne sürdü. Fatma Y., eşinden aldığı 700 TL'yi ise nereden bulduğunu hiç sormadığını söyledi.Fatma Y. ifadesinde, yaylada bir komşunun evinde otururken Büyüknohutçu çiftinin öldürüldüklerini duyduğunu, çiftin evine doğru giderken eşi Ali Y.'yi yolda elinde bir ağaç dalından yaptığı değnekle gördüğünü belirtti. Fatma Y., "Nereye gittiğini sorduğumda, sigara almaya gittiğini söyledi. Saat 18.30 civarıydı. Ali'ye 'Ali Ulvi beyler ölmüş' dedim. Şaşırdı, 'Gerçekten mi' dedi. Ali de herhangi bir değişiklik olmamıştı, ben tuhaf bir durum sezmedim" dedi.

Ali Y.'nin, Büyüknohutçu çiftini öldürdükten sonra cüzdanından aldığını öne sürdüğü 2 bin 100 TL'nin 700 TL'sine eşi Fatma Y.'ye aldığı cep telefonuna da el konuldu. Katil zanlısına ait 3 telefon numarası ile eşine ait 3 telefon numarasının baz istasyonu kayıtları da incelemeye alındı.