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Adana'da dayakçı kreş öğretmenine 4.5 yıl hapis istemi

Akşam saatlerinde kızını kreşten alan İbrahim S., çocuğun üzerini değiştirirken sırtında tırnak ve darp izlerini gördü

19 Mayıs 2017 Cuma, 11:13:41 Güncelleme: 11:19:22 DHA

Adana'da özel bir kreşte öğretmenlik yapan 20 yaşındaki Mehtap İ. hakkında, 2.5 yaşındaki öğrencisi Dilda Ece S.'yi dövdüğü suçlamasıyla 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DHA'nın haberine göre, avukat Nazan Akça S. ile eşi Hesap Uzmanı İbrahim S., kızları Dilda Ece'yi geçen 25 Ocak günü sabah saatlerinde kreşe götürüp öğretmeni Mehtap İ.'ye teslim etti. Akşam saatlerinde kızını kreşten alan İbrahim S., çocuğun üzerini değiştirirken sırtında tırnak ve darp izlerini gördü. Hastaneye götürülen çocuğa adli vaka olarak değerlendirilip 'yaşamsal tehlike oluşturmaksızın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde yaralandığına' yönelik darp raporu verildi. Ailenin şikayeti üzerine Adana Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

DAVA AÇILDI

Psikolog eşliğinde ifadesi alınan küçük çocuk, sırtındaki yaraları öğretmeninin yaptığını anlattı. Soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Mehtap İ., çocuğu dövmediğini söyledi. Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, tutuksuz Mehtap İ. hakkında 'Kasten yaralama' suçlamasıyla 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Adana 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, "Şüphelinin, mağdurun tuvaletini yaparken huysuzluk yapması nedeniyle elle darp ederek yaraladığına" yer verildi. Davanın ilk duruşmasında Mehtap İ., suçlamaları reddederken beraatini istedi.

'CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ'

Kızının yaşadığı olay nedeniyle kreşe gidemediğini ve psikolojisinin bozulduğunu anlatan anne Avukat Nazan Akça S., "Öğretmen kızımı lavaboya götürmüş. Güvenlik kamerası yok orada. Bir sinir anında kızımı tırnaklayıp darp etmiş. Adli rapor aldık. Biz şikayetçi olduk. Bunu yapan kişinin cezalandırılmasını istiyoruz. Başka çocukların ve ailelerin canı yanmasın. Ergen yaştaki kişiler kreşlerde sinirlerine hakim olmayıp çocuklarımıza bunları yapmasın" dedi.

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