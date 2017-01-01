19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bugün resmi tatil uygulanıyor. Peki 19 Mayıs'ta bankalar, kargolar, eczaneler, PTT ve hastane açık mı? İşte tüm detaylar...

19 MAYIS'TA KAPALI OLAN KURUMLAR

Vatandaşlar, 19 Mayıs'ta bankaların, kargoların, eczanelerin, PTT'nin ve hastanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda 1 günlük resmi tatil işlemi uyguladığından dolayı bu kurumlar kapalı.

Bugün devlet kurumlarından işlem yapmak isteyen vatandaşlar malesef işlemlerini gerçekleştiremeyecek. 22 Mayıs Pazartesi günü yeniden hizmet vermeye başlayacak olan kurumlar, haftasonu da çalışmadığından dolayı bugün dahil 3 gün boyunca kapalı olacak.

19 Mayıs'ta PTT, bankalar, kargolar, eczaneler ve devlet kurumları kapalı olacak. Hastanede nöbetçi doktorlar hizmet verecek ve nöbetçi eczaneler açık olacak.

19 MAYIS'IN ÖNEMİ

Kurtuluş mücadelesinin ilk adımı olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919’ta Samsun’a çıkarak “mücadele”nin ilk adımı atmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasındaki ilk adım olarak bu tarih bilinir. Resmi olarak ilk 1935 yılında “Atatürk Günü” olarak kayıtlara geçmiştir. Atatürk’ün öldüğü yıl, “Bayram” ifadesi yer almıştır. Son değişiklik olarak 1981 yılında “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” kutlanılmaya başlanmıştır.