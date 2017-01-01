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Kastamonu'da otomobil kamyonla çarpıştı

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2 kişi olay yerinde hayatlarını kaybetti

19 Mayıs 2017 Cuma, 11:50:01 Güncelleme: 11:51:17 DHA

Kastamonu'nun Tosya İlçesi'nde kontrolden çıkarak karşı şeride geçip kargo kamyonuyla çarpışan otomobilde 3 kişi hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre kaza, D-100 Karayolu'nun Yeni Sanayi Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Samsun'dan İstanbul yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen otomobil, kavşağa girerken yağmurun da etkisiyle kontrolden çıktı. Devrilip takla atarak karşı şeride geçen otomobil, 53 yaşındaki Ahnmet Tunç'un kullandığı bir kargo şirketine ait kamyon ile çarpıştı.

"MANEVRA YAPSAM DA KURTARAMADIM"

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2 kişi olay yerinde hayatlarını kaybetti. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü Ahmet Tunç, otomobilin takla atarak üzerine doğru geldiğini söyleyerek, "Araca çarpmamak için manevra yapsam da kurtaramadım" dedi.

Cumhuryiet Savcısının incelemesinden sonra ölen 3 kişinin cesetleri araçtan çıkarılıp Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapalı kalan yol, araçların kaldırılması ardından tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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