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Bülent Arınç'a adli para cezası

Mahkeme, 'Sesli ve görüntülü bir ileti aracılığıyla ve kişinin siyasi düşünce ve kanaatlerini açıklamasından dolayı hakaret' suçunu işlediğine kanaat getirdiği Arınç'a, 354 gün karşılığı toplam 7 bin 80 TL adli para cezası verdi

19 Mayıs 2017 Cuma, 12:20:58 Güncelleme: 12:22:21 DHA

TBMM eski başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, FETÖ/PDY ile ilişkilendirilen Bolu'daki alışveriş merkezini ziyaret etmesini sosyal medyada eleştiren gazeteci İmdat Aslan'a, katıldığı televizyon programında hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 354 gün karşılığı toplam 7 bin 80 TL adli para cezasına çarptırıldı.

DHA'nın haberine göre; Bolu'da 2012'de genel yayın yönetmenliğini yaptığı yerel gazetede Fethullah Gülen ile ilgili birçok haber ve köşe yazısı yazan, bu yüzden Gülen'in hakkında 98 ayrı dava açtığı İmdat Aslan, yazılarında TEM otoyolunun Bolu Dağı mevkisinde bulunan alışveriş merkezinin de FETÖ'nün ticaret ayağı olduğunu ileri sürdü. Aslan, 2015 yılının Aralık ayında söz konusu alışveriş merkezini ziyaret eden dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ı, tesis ile ilgili kamuoyunda olumlu algı oluşturmaya çalışmakla suçlayarak eleştirmişti. Aslan, bu eleştirisi nedeniyle katıldığı bir televizyon programında kendisine hakaret ettiğini ileri sürdüğü Arınç hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılığın soruşturması sonunda Arınç hakkında dava açıldı.

İlk iki duruşmaya katılmayan Arınç, geçen 13 Nisan'da Bolu Adliyesi'ne gelerek Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunma yaptı. Mahkemede dün görülen karar duruşmasına ise Arınç'ı avukatı Yakup Erikel temsil etti. Erikel, "Müvekkilimin gerek kendisinin, gerekse bizim daha evvelden bahsettiğimiz üzere müştekiye hakaret etme gibi bir kastı söz konusu değildir. Tamamen kendi kişisel görüşlerini eleştiri sınırları içerisinde kalmak sureti ile yapmıştır. Müvekkilin bu aşamada beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

"TAKDİR MAHKEMENİNDİR"

İmdat Aslan ise Arınç hakkındaki şikayetinin devam ettiğini söyleyerek "Takdir mahkemenindir" dedi.

Mahkeme, 'Sesli ve görüntülü bir ileti aracılığıyla ve kişinin siyasi düşünce ve kanaatlerini açıklamasından dolayı hakaret' suçunu işlediğine kanaat getirdiği Arınç'a, 354 gün karşılığı toplam 7 bin 80 TL adli para cezası verdi.

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