Muğla'da cezaevinden firar eden kişi eşine döner bıçağıyla saldırdı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iki çocuk annesi genç kadın, açık cezaevinden firar eden kocasının döner bıçaklı saldırısına uğradı. Kocasının elinden vatandaşlar tarafından kurtarılan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

İHA'nın haberine göre, Melek A. adlı kadın, 2013 yılı Ağustos ayında ailesinin rızası olmadan kaçarak, garsonluk yapan Oğulcan A. ile evlendi. Patlangıç Mahallesi'nde ev kiralayan çift, birlikte garsonluk yaparak geçimlerini sağlamaya başladı. Çiftin A.A. isimli kız, geçen yıl ise A.M.A. ismini verdikleri erkek çocukları dünyaya geldi. Çift, bir süre sonra şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. Oğulcan A. 2012 yılında işlediği cinsel istismar suçundan dolayı, geçen yıl Ağustos ayında 2,5 yıl hapse mahkum edildi. Oğulcan A. Eşen T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilirdi. Bu sırada Melek A., boşanma kararı aldı. Cezaevinde görüştüğü eşine boşanmak istediğini belirten Melek A., olumlu yanıt alınca dava açmak için hazırlıklara başladı. Melek A., 12 Mayıs 2017 tarihinde, Oğulcan A.'nın cezaevinin açık bölümünden firar ettiğini öğrendi. 15 Mayıs'ta Melek A.'yı arayan Oğulcan A., çocuklarını görmek için bir alışveriş merkezine gelmesini istedi. Çocukları ile birlikte alışveriş merkezine gelen Melek A., Oğulcan A. ile buluştu.

KANLAR İÇİNDE KALDI

İddiaya göre, önce çocuklarını seven Oğulcan A., daha sonra Melek A.'ya hakkında dedikodular olduğunu söyleyince, tartışmaya başladılar. Önceden getirdiği ve sakladığı döner bıçağını eline alan Oğulcan A., Melek A.'nın sol bacağına vurmaya başladı. Öfkeli koca, genç kadından kucağındaki oğlunu bırakmasını istedi. Kanlar içinde kalan Melek A.'nın yardımına bir kadın koştu. Oğulcan A.'yı merdivenlerden aşağı iten kadın da ayağından yaralandı. Oğulcan A. ise olay yerinden kaçtı.

Sol bacağında yaklaşık 30 santimetre kesik oluşan Melek A. ambulansla Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan kadının bacağındaki yaralar 50'den fazla tel zımba ile kapatıldı. Genç kadının hastanedeki tedavisi sürerken, Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri de kaçan Oğulcan A.'nın peşine düştü. Bulunabileceği adreslere baskınlar yapan polis, Oğulcan A.'yı geçen Çarşamba günü gözaltına aldı. Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan Fethiye Adliyesi'ne sevk edilen Oğulcan A. tekrar cezaevine gönderildi.

"KIZIM HER ŞEYİ GÖRDÜ"

Hastanedeki tedavisi süren Melek A. büyük korku yaşadığını belirterek, öldükten sonra haber olmak istemediğini söyledi. Çocuklarını görmek istemesi üzerine olay günü eşiyle buluştuğunu anlatan Melek A., "AVM'nin içine girmesi istedim, dışarı çağırdı. Döner bıçağını önceden saklamış. Merdivenlerinde oturmak istedim. Beni yukarı çıkardı. O sırada döner bıçağını sakladığı yerden alarak vurmaya başladı. Olay sırasında kucağımda oğlum, birkaç metre ötede kızım vardı. Oğlumu korumaya çalıştım. Kızım ise her şeyi gördü. Bir kadın kalabalıktan yardıma koştu. Sırtından yakalayıp tutmaya çalışan kadının da ayak baş parmağında 5 dikiş var. Gücü bitince merdivenlerden aşağı itmiş. Daha sonra elini kolunu sallayarak kaçtı. Kızım sinir krizi geçirdi. Onu sakinleştirmeye çalıştı. Çok kan kaybım vardı. Hastanede gözümü açtım" diye konuştu.

Oğulcan A.'nın tekrar cezaevine geri gönderildiğini sözlerine ekleyen Melek A., korkularının devam ettiğini belirterek, "'Acaba gelecek mi? Çocuklarıma ya da bana zarar verecek mi' korkusu olmadan yaşamak istiyorum. Gerekirse çocuklarım onu hiç tanımadan büyüsün. Gerekli tedbirler lütfen alınsın" dedi.