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Adana'da servis şoförünün kaçırdığı hostes hastanede bulundu

Kaçırıldıktan sonra bir kutu hap içerek intihara kalkıştığı öğrenilen Mehtap H.'nin götürüldüğü evin sahipleri tarafından hastaneye bırakıldığı belirtildi

19 Mayıs 2017 Cuma, 13:07:21 Güncelleme: 13:09:16 İHA

Adana'da özel bir kolejin servis sürücüsünün kaçırdığı ileri sürülen, aynı araçta hosteslik yapan 3 çocuk annesi kadın, Mersin'deki bir hastanede bulundu. Bir kutu hap içerek ölmek isteyen genç kadının rahatsızlandıktan sonra hastaneye bırakıldığı yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da meydana gelen olayda, bir özel kolejin öğrenci servisinde hosteslik yapan 3 çocuk annesi Mehtap H. (29), 16 Mayıs günü sabah saat 10.00 sıralarında, "Bir arkadaşımla yeni bir iş başvurusu yapmak üzere buluşacağız" diyerek evden çıktı.

"ABLA BENİ KURTARIN"

Ancak eve geri dönmeyen genç kadın, ablasını arayıp, "Abla beni kurtarın" dedikten sonra telefonu kapandı.
Bir mağazada çalışan kocası Gökhan H.(36) ise eşinin hayatından endişe ettiğini belirterek, "Benim eşim kaçırıldı, kaçmadı. Bunu da birlikte çalıştığı ve bizim de ailece görüştüğümüz evli, 3 çocuklu biri yaptı. Ben de 3 çocukla baş başa kaldım. Çocuklarım annelerini soruyor cevap veremiyorum. Bir an önce eşimin bulunmasını istiyorum. Bu şahıs eşime iş bulacağını söyleyerek kandırıp kaçırmış" diyerek yardım istedi.

Gökhan H. öğrenci servisinde hostes olarak çalışan eşini, servisi sürücüsü Mehmet B.'nin kaçırdığını ileri sürerek polise de başvuru yaptı.

İNTİHARA KALKIŞMIŞ

Polisin yaptığı çalışmada Mehtap H'nin izine Mersin'deki Toroslar Devlet Hastanesi'nde ulaşıldı. Kaçırıldıktan sonra bir kutu hap içerek intihara kalkıştığı öğrenilen Mehtap H.'nin götürüldüğü evin sahipleri tarafından hastaneye bırakıldığı belirtildi. Genç kadının yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Polis, genç kadını kaçırdığı ileri sürülen servis sürücüsü Mehmet .B ile ona yardım ettiği ileri sürülen kişiyi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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